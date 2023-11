“Sólo un hisopo, el tema de la repetición permanece. Y el exterior implica riesgos” – Corriere.it

¿Qué opina Marco Minniti del acuerdo italo-albanés?

“El único precedente es el que se produjo entre el Reino Unido y Ruanda en 2022. Hasta el momento, no se ha trasladado a ningún migrante. Agrego: Su preocupación era la inmigración albanesa. Si las cosas no fueran tan serias, se podría decir: Gran Bretaña quería traer albaneses a Ruanda y nosotros queríamos traer africanos a Albania, y eso no me parece prueba de gran previsión”.