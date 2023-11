“¿Cuándo terminará la guerra” – El Tiempo

¿Estamos ante un punto de inflexión en el conflicto de Oriente Medio? Lucio Caracciolo Él responde a la pregunta en el episodio del jueves 9 de noviembre de Ocho y medioel programa que presenta Lily Gruber En el número 7. El director del Limes no ve señales positivas desde el punto de vista diplomático y explica los escenarios a los que nos enfrentaremos. “Esta guerra terminará cuando Israel decida hacerlo “O cuando Israel tenga suficiente”, afirma el experto en geopolítica. La verdad es que “está claro que Israel no puede destruir completamente las estructuras de Hamas ni matar a todos sus líderes, también porque el ‘grupo yihadista’ no sólo Gaza“.Desde un punto de vista militar “La batalla de los túneles“El verdadero problema aún no ha comenzado y la ventaja que tiene Israel es muy relativa” porque la red de metro palestina fue construida específicamente para estos fines.

Sin embargo, las fuerzas israelíes afirmaron haber capturado la sede de Hamás, recuerda Gruber. “Pero siempre estamos en una etapa en la que se capturan partes del territorio, a partir de aquí creo que todavía nos falta mucho para poder cantar la victoria”, comenta Caracciolo, que también recuerda que “el frente no está sólo en Gaza, estamos también están peleando en Banco Oeste Se lanzan misiles desde Hizb Allah de Líbano Contra Israel”, sin mencionar que “también está la cuestión diáspora judía En el mundo atacado por oleadas de… AntisemitismoEn definitiva, la situación es crítica y la salida no está a la vuelta de la esquina por el momento.