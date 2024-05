Robert Kennedy Jr. y el gusano en el cerebro: la tonta historia

Así lo dijo el candidato independiente a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. Una vez un gusano entró en su cerebro y se comió parte de él.. El New York Times publicó la historia, según la cual Kennedy, de 70 años, hizo la declaración durante una declaración en 2012 en el proceso de divorcio de su segunda esposa, Mary Richardson Kennedy, quien se suicidó ese mismo año.

En esta declaración, Robert F. Kennedy, Jr. explicó que su capacidad de ingresos se había reducido porque… Problemas cognitivos que comenzaron hace dos años con episodios de pérdida de memoria y confusión mental.. Luego se puso en contacto con neurólogos que le diagnosticaron un tumor, pero otro médico llegó a una conclusión diferente, creyendo que sus enfermedades “fueron causadas por… Un gusano entró en mi cerebro, se comió parte y luego murió“.

El hijo del ex fiscal general y ex senador estadounidense Robert F. Kennedy, y sobrino del ex presidente estadounidense John F. Kennedy y del ex senador Ted Kennedy, dijo durante la sesión informativa que le habían diagnosticado intoxicación por mercurio. Le dijo al New York Times que estaba convencido de que el envenenamiento fue causado por su dieta, que incluía mucho atún, que contiene niveles mucho más altos de mercurio que otros pescados.