Six Women – Layla’s Secret: la nueva serie de misterio de Rai1 estará al aire a partir del 28 de febrero de 2023

Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito y Denise Tantucci son cuatro de las seis mujeres protagonistas de la nueva serie de televisión que llegará a Rai1 a partir del 28 de febrero de 2023. Una historia coral que se entrecruza con el misterio para contar un mundo hecho de contemporaneidad mujeres e historias con múltiples realidades.

Él era Aplica hoyY jueves, 23 de febrero de 2023Y seis mujeres – secreto laylael nuevo Próxima serie de televisión En el Horario estelar de Rai1 de 28 de febrero de 2023. los simpatizantes A partir de la fecha de la nueva serie con Rai1 Fictionseis mujerescomo dice el título, interpretado por maya sansaY isabel ferrariY Ivana LotitoY dennis tantucci es muy joven cristina barco Y Silvia Dina Basnet. Con ellos Alessio VasalloY Mauricio Lastreco Y Pierre Giorgio BellocchioY Los tres acompañantes a historia coralen el cual El amarillo está entrelazado con la vida cotidiana.. ellos estarán Tres largas tardesde 100 minutos cada unoquien dira un Una colección de historias con múltiples hechos..

Six Women – El secreto de Layla: el argumento de la nueva serie de TV de la BBC 1

el Nueva cita quien nos espera en Rai1 de martes, 28 de febrero de 2023el nos llevara Para navegar entre el amarillo y el contemporáneo. seis mujeres – secreto laylaY es un cuento coral encomendado sois heroes para quien Las historias se entrelazarán por el misterio.. allá la desaparicion de layla Nacido en Su padrastro es Gregorio.van a pagar La primera ministra de Taranto, Anna Contepara desafiar el tiempo y el espacio resolver el rompecabezas esto sonará demasiada participación. a ayudarla En su búsqueda habrá emmanuela Inspector joven pero no inexperto, que sería la única presencia masculina adulta que Anna querría aceptar en su vida, dada la reciente decepción con su marido, Roberto, que se había enamorado de otra mujer -mucho más joven que él- y acababa de marcharse de casa. Se dejará llevar por sus investigaciones, su sed de verdad y las dificultades de su vida personal. Volver a un viejo hábitoque pensó que también lo había abandonado Para conocer a otras cinco mujeres.Como ella Él está buscando un rescate, de un error, paso en falso, o simplemente tener más complejos de lo que les gustaría. Con estos personajes femeninos Construirá una relación clara. y a veces discordante, en el que la línea entre el bien y el mal es tan delgada que impide que cualquiera, incluso la nariz de Anna, entienda dónde está la mentira y dónde está la sinceridad, en un caso que parece poco más que la desaparición de la elección meditada y salida voluntaria.

Confesiones y testimonios poco convincentes y a veces contradictorios dificultarán la tarea de Anna, quien, como todos sus nuevos compañeros, comprenderá cuánto No puedes dar nada en la vida por sentado. Y qué difícil es ser adulto cuando se trata de adolescentes, o de esos jóvenes que ya no son niños y que se acercan a un mundo que quizás los adultos no conocemos muy bien.

Six Women – El secreto de Layla: Un thriller psicológico que cuenta la historia del mundo contemporáneo

allá Nueva serie de televisión en tres episodioscual Nos vemos en vivo a partir del 28 de febrero de 2023Y es un thriller psicologico eso Teje rompecabezas y contemporáneo. seis mujeres – secreto laylanació una estructura clara Llevando una trama misteriosa a la televisión que investiga no sólo la misteriosa desaparición sino también la La compleja psicología de la mujer hoy. en uno Narrativa criminal horizontal la historia se cruza Coro de los Seis HéroesSe diferencian entre sí por una historia compleja detrás de ellos con errores que deben corregirse. Para emprender este viaje introspectivo, IBC Movie en asociación con Rai Fiction decidió perseguir la poderosa ambición de Llevar el cine y sus escritos En el mundo de la televisión; por aqui Logrando loops cada cien minutos. Es por eso Selección de puesta en marcha a Vicente Marala aclamada directora de cine, la tarea de liderar un gran equipo en este “experimento” para contar el universo femenino contemporáneo, dividido entre fragilidad y valentía, determinación y limitaciones y libertad.

Six Women – Sir Laila: Seis mujeres son las protagonistas de la nueva serie de televisión Rai1

Como sugiere el título, seis mujeres – secreto laylaÉl ve a los simpatizantes Seis mujeres hoy, Uno es diferente del otro, fácil de pensar. Soy Figuras Femeninas Contemporáneascomprometida con navegar entre la libertad y las restricciones pero también entre el odio y el amor, empezando por ana, la primera voz en hablar. allá PM TarentoY Interpretado por Maya Sansaque mujer de una pieza. Pero así de grande es Fue construido para superar el dolor severo.a quien no logra superar del todo, y que se enamora de ella nuevamente cuando se entera de la desaparición de Lila. ana debe pelear a Derribar esos muros otra vez que con el tiempo Se levantó Lo que le impide tener un diálogo apacible y sosegado consigo misma y con los demás personajes que va encontrando en el camino. Y encontrará muchos, por ejemplo ViolaY Interpretado por Isabella FerrariUno Cerca de mirada curiosa Pero quien esconde uno Herida dolorosa y oscura Esto la hace sentir inadecuada; o Micaelael La tía de Lila fue interpretada por Ivana LolitoUno mujer misteriosacual No parecía querer decir toda la verdad sobre sí mismo. porque tiene miedo de lo que puedan decir y pensar de ella; o AlexiaY La maestra de atletismo de la escuela de Leila es interpretada por Denise Tantucci.con muchos aspectos y con diferentes facetas, privada y profesional; o Aishael Cristina Barco interpretó a la mejor amiga de Lilychica inteligente y proteger a su familiaque casi olvida la delicadeza de su edad e intenta volver después de que el mundo se le derrumbara encima.

y luego allí LaylaY desapariciónchica Tiene que pelear con sus demonios. y con La pérdida de un familiar Y que puede haber decidido dejar un mundo que ahora le es cercano. Cada uno de ellos, durante los tres episodios, tendrá la oportunidad de contarse y revelarse.

pero No nos olvidemos de los personajes masculinos. eso No será sólo un corolario para esta novela. por ejemplo emmanuelY Interpretado por Alessio Vassallose encontrará en Colabora con Anna sin querer y tendrán que Rompiendo el muro relacional Que el Primer Ministro construyó a su alrededor. Para hacer eso Tendrá que sacrificar sus paradojas Pero también su vida privadaquien se encontraba en buena forma considerando la inminente boda con su pareja.

seis mujeres – secreto layla El va Emitido desde el 28 de febrero de 2023 en temprano en la noche en opinión 1.