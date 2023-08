Sinner No. 6 en el mundo, ahora persiguiendo a Panatta y Us Open-Corriere.it

Allí, obviamente, el aire está enrarecido y el ambiente no es para todos. Janek Sinner, No es de extrañar que sea el tercer tenista italiano en llegar tan alto. Antes de Jannik, el primer ganador de Sid 1000 de su carrera el domingo en Toronto, Mateo Berettini No. 6 en enero del año pasado, después de 2021 (el último año de Grace en Wimbledon y las Finales de la ATP como titular, aunque pronto quedó lisiado por una lesión abdominal que lo habría perseguido durante mucho tiempo) y en la ola de semifinales del Abierto de Australia. . Mejor que Yannick, solo el número 4 de Adriano Panatta en 1976, la temporada en la que el brazo dorado convirtió en lingotes cada balón que tocaba (Hat-trick muy prestigioso en la Copa Roma-París-Davis).

-Junk Sinner, No. 6 del mundo en grava después de ganar en Toronto

Parazotti tenía 7 Funini 9 Nos ubicamos entre los 10 primeros en el ranking, pero encontramos muy pocos rotarios. Sinner ha frecuentado los pisos superiores de la orden durante años y está acostumbrado al deslumbrante espectáculo que se disfruta desde allí, pero tú en el mundo también significas mucho para Jannik quien, tomando un punto de partido con De Miñaur, se arrodilló y cerró los ojos: “Mi equipo y yo llevamos mucho tiempo trabajando en este tipo de objetivos. Crece el negocio, crecen las expectativas de los demás, pero yo también: siempre quiero más, y no me voy a quedar ahí. Al contrario, de ahora en adelante trabajaré más porque los sacrificios dan sus frutos y es lindo corresponder a estos sentimientos”.

Hacia el US Open

Descendiente de las montañas del Alto Adige, Canc: El camino hacia el primer Master 1000 fue más complicado que Alcaraz (Ya dos torneos de Grand Slam) e runas (Rey de París Percy Master 1000 por delante de un tal Djokovic), para quedarse con dos nacidos en 2003 liderando la clasificación azul, que el miércoles cumplirán 22 años. ¿como? Su método: jugar al tenis. a Cincinnatiúltimo Master 1000 antes del cruce del US Open, los cuatro Grand Slams le esperan con los brazos abiertos: por tercer año consecutivo, saldrá a la cancha el día de su cumpleaños, como cabeza de serie a la espera del ganador Sirondolo LajovicEntonces en su camino podría encontrarse Djokovicque vuelve a jugar en los Estados Unidos tras tortuosas temporadas sin Vax, y Alcaraz, el niño prodigio que debe ganar en Ohio para asegurarse de llegar a Nueva York como rey del mundo.

El récord de Banata ya no es un espejismo

Hay signos de esperanza de que el corcho se haya reventado en Toronto, por lo que las burbujas continúan saliendo de la botella. Solo 65 puntos separan a Sin #6 del quinto lugar de Ron, también cuarto. Tsitsipas en el campo de tiro. Si Cincinnati también conquista o pasa a la final (y no ganan ni Rublev ni Tsitsipas) subirá al cuarto puesto como Panata, un objetivo trasladado al US Open. Hay combinaciones de resultados más complejas que lo impulsarían allí 47 años después de su predecesor, incluso si estuviera en las semifinales o si fuera detenido en los cuartos de final. Pero es inútil quejarse. Sin cometer el error de esperar que Junk Sinner gane todo a partir de ahora, Muestra un progreso continuo (Toronto fue su segundo finalista de Master 1000, y tercero en general, en una temporada impulsada por una semifinal en Wimbledon y un título ATP 250 en Montpellier, una categoría de torneo que ya no debería importarle). Ese chico cumple promesas. Sus caminos y tiempos: No todo Alcaraz. equivocado.