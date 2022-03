“¿Un nuevo intento en la Superliga? Usaron la pandemia y ahora usan la guerra”

Presidente de la UEFA: “Los clubes son libres de crear sus propias ligas, pero no esperen competir en la nuestra”

La noticia de un nuevo intento de revivir Super Liga Por Real Madrid, Barcelona y Juventus también llegaron a los oídos Alejandro Severinquien la aplastó a su manera. “Los clubes son libres de crear sus propias ligas, pero no esperen competir en la UEFA. Usaron una pandemia, ahora usan la guerra. Estoy cansado de este proyecto no futbolístico. Esto los califica. Viven en un mundo paralelo Mientras trabajamos para salvar jugadores, para ellos los fanáticos son solo consumidores”, dijo el presidente de la UEFA durante la “Cumbre de negocios de fútbol” organizada por el Finacial Times.



Entonces Ceferin habló sobre las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania y decisiones que toma el mundo del fútbol. “Nadie esperaba una guerra en Europa central. También nos estamos moviendo como la UEFA. He estado al teléfono durante 48 horas con jugadores y entrenadores para ayudarlos a salir de Ucrania. Pedí ayuda a los gobiernos, pero no pudieron ayudarlos”. “Nada porque no pudieron. Nadie puede garantizar la seguridad de las personas. Es difícil explicar lo difíciles que son estas conversaciones. Uno de los jugadores que se fue de Ucrania vino directamente a mi casa. Tenemos que trabajar duro para hacer nuestra parte. Nosotros Espero que la guerra y esta locura cesen lo antes posible”.

Ceferin también reiteró su oposición a Copa del Mundo cada dos años. “Ni siquiera es una posibilidad a considerar y me alegro de que la FIFA también lo haya entendido”, concluyó.