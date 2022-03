“Toda acción tiene un resultado”

Mauricio Ganz Fue entrevistado hoy por Corriere dello Sport. era entrenador de un equipo Milán mujeres Habló de la temporada de los rossoneri, de sus goles, así como de la despedida de Valentina lirios:

“Este año partimos para repetir la excelente temporada del año pasado: Ahora apuntamos a meternos en la Champions League y estamos en semifinales de la Coppa Italia. La Supercopa me quema, sobre todo porque la perdimos (en el periodo de recuperación). La prórroga sería el final correcto, pero fue un gran partido. Cambiamos tantas carreras, tenemos que creer en ello en el camino, prestando atención al pitido final, eso es lo que hace la Juve”.

Sobre los oponentes: “La Juventus está haciendo su propio camino. Inter, Sassuolo, Roma y Fiorentina debemos organizarnos para ser más competitivos. Todos tenemos que crecer, pero lo hacemos, solo así podemos reducir la supremacía de la Juve. La Champions League marca la diferencia, el compromiso económico marca la diferencia: si tienes estas diferencias, los mejores extranjeros son los que te eligen“

Ganz Giacenti Milán

Sobre sus objetivos: “El Milán me dio mucho, decir ‘sí’ a este desafío también fue un regreso. Las mujeres han recorrido un largo camino, mejorando cada vez más porque saben que no pueden hacer nada malo. Espero darle un trofeo al Milán, pero al mismo tiempo desarrollar el movimiento. Estoy a disposición del fútbol que me entró. En lo femenino hay entusiasmo. En formar a las mujeres para dar el 100%, me gusta trabajar en el campo y me siguen, no escatiman en cansancio, sino que superan el cansancio. Las prima donnas están ahí, pero si trabajan para el grupo, eso no es un problema.“

Sobre la despedida de Gisente y la llegada de Alia Ghawani: “Ha sido difícil. Pero tienes que saber que Para cada acción hay una consecuencia. Aaliyah también es genial como persona, y fue buena aceptando nuestra propuesta. Tuvo mala suerte el año pasado, pero ahora está bien.“