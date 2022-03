Costacurta seguro: Dijo eso de Napoli y Milán

Los ex grandes rossoneri Alejandro Costacurta hablar con Mañana esta en linea Gran partido el domingo por la noche entre Napoli y Milan Él dijo:

“No creo que cambie mucho si gana uno u otro, porque es un torneo en el que está Los equipos no tienen continuidad en 6 o 7 victorias seguidas. El torneo no se decidirá en enfrentamientos directos . Extraño por completo al equipo asesino en el torneo donde el Inter podría haber lucido hace un mes”.

“Creo que este equipo ya no lo necesita. Lo mantendré también para el próximo año, pero el Milán ya no puede contar con él. Y ese fue el verdadero gran paso adelante hasta ahora: un equipo que ha alcanzado la mayoría de edad”. . Pioli le dio una sensación de equipo a un grupo de individuos. Por otro lado, Spalletti quita excusas de un ambiente que siempre me ha parecido en cierto sentido. Se le ocurrió un equipo perfecto para ganar el campeonato. Los que pasaron antes que él pusieron un ladrillo, ahora es su turno”.