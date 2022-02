Juegos Olímpicos de Invierno, Federica Brignoni establece: “Milan-Cortina un objetivo, ahora dirígete a esta temporada”

Federica Brignone y Milán-Cortina 2026. Por supuesto, nada es seguro a falta de 4 años, pero la campeona Azzurra no cierra las puertas a los Juegos Olímpicos en casa tras los rumores que se extendieron en la madrugada del lunes.

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 son un objetivo que preocupa a cualquier esquiador italiano, siendo la cuna de los deportes de invierno las montañas italianas.

Milán-Cortina 2026 es un objetivo

Federica Brignone ha querido explicar: “Después de participar en todas las competiciones y pruebas del programa olímpico que se han celebrado hasta ahora con un rendimiento constante a un alto nivel, quiero seguir centrado en las próximas fechas que me esperan esta semana. Los Juegos Olímpicos de L’Milan-Cortina 2026 son un objetivo Cualquier esquiador italiano se preocupa por ello, en la cuna de los deportes de invierno que son las montañas italianas. Pero en este momento de mi carrera prefiero centrarme en la temporada actual ya que hasta ahora he ganado plata olímpica en los Gigantes y tercero en la clasificación general de la Copa del Mundo. Pero sobre todo no he pensado en mi posible presencia hace cuatro años como atleta, embajador o aficionado a unos Juegos Olímpicos que prestarían tanta atención al medio ambiente. sostenibilidad, y espero que me toque de cerca. Ciertamente no me perderé Milán-Cortina 2026 por ningún motivo en el mundo”.

Lo que le dijo a Repubblica (todo negado)

federica brignoni No está bien y grítaselo al mundo: República“. No está bien y grítaselo al mundo: Después de la plata en el gigante 7º puesto en Super-G y una prueba de descenso poco emocionante (31a con un +2″ 70 del primero), azul sacado de la desesperación. Esas son sus palabras de una página”“.

No estaré en Milán y Cortina, porque el espíritu olímpico estará ausente”.

Brignoni: “No puedo explicar muy bien el camino”

sus palabras

“Esta prueba me ha ido muy mal. No tengo buenas sensaciones, no lo he encontrado hoy en esa pista, desde la tercera curva resbalé enseguida y no pude ni sacar la curva que perdí el otro día frené tanto que me detuve. No puedo hacer ninguna diferencia. Solo me va bien en las cuatro curvas de la pared de abajo. No es suficiente. Todo lo demás es malo. Sigo apoyándome mentalmente. No me siento bien. No lo estoy. inclinado no quiero acelerar no estoy encerrado no encuentro las sensaciones que tuve en la bajada este año y no se muy bien patinar es como si bajara de miedo aunque fue la bajada más fácil que hemos tenido este año. Si merezco un lugar para correr cuesta abajo, es porque puedo competir juntos, pero luego no tengo la oportunidad. No sé, me tienen que lavar el cerebro. “

