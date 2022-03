Agnelli: “Superlega no falló. Reparaciones urgentes”

Andrea Agnelli está en Londres, como estrella invitada en la cumbre empresarial de fútbol de media hora del Financial Times. A veces bromea pero el sentido de la injerencia es muy serio: reafirmar su (y no solo su) posición en Superlega. El día del discurso del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, el enfrentamiento fue muy visible desde la distancia. “El mundo del fútbol de hoy necesita reformas profundas. El compromiso ya no es una opción. ¿Es adecuado un operador monopólico para liderar un negocio como el fútbol? Yo creo que no”. El concepto es claro: la UEFA es “un organizador, un monopolio y regulador del acceso a las competiciones”. En definitiva, para Agnelli y los promotores de la Superlega, no puede realizar competiciones y explotar su marketing al mismo tiempo.