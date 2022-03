Inter: Sánchez con Salernitana y Vidal en Liverpool, pero se acerca la hora feliz | primera página

De las estrellas a los establos. Cómo ha cambiado el Inter en dos meses y medio. A mediados de diciembre los nerazzurri ganaron 5-0 en Salerno Tras 4-0 en Cagliari, 3-0 en Roma, 2-0 en Spezia y Venecia. En 2021, el éxito ante Napoli abrió una racha positiva de 8 victorias consecutivas en el torneo, en 2022 el gol de Dzeko en Napoli fue el último anotado por un equipo Simone Inzaghi, que no ha encontrado su camino hacia la red en cuatro juegos consecutivos.

El viernes por la noche en San Siro llegó la última Salernitana, que en este año natural ha marcado más goles que el Inter en la Serie A.: 9 vs 6, sin embargo se desafía al mejor y peor ataque de la liga (55 goles vs 20).

Alexis Sánchez debería jugar para esta ocasión, quien decidió hace exactamente un año el viaje a Parma con un pilar. En cambio su amigo y compatriota Arturo Vidal se prepara para el viaje de la Liga de Campeones del martes por la noche a Liverpool, donde el sancionado Parilla no estará.

Los dos chilenos son los jugadores mejor pagados de todo el equipo nerazzurro, con un salario neto de 7 millones de euros anuales., cifra inconsistente con su uso y desempeño relativo en el campo. Porque ya casi es hora de cortarlo, probablemente ya en el verano. Ambos tienen contrato hasta junio de 2023, pero Al final de la temporada, el Inter puede ejercer la opción de rescindir unilateralmente los acuerdos con Sánchez y Vidal mediante el pago de indemnizaciones por despido de 4 millones de euros cada uno. El camino ya está trazado, solo necesitamos coraje para pasar página centrándonos en los jugadores más jóvenes.