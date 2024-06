“Si tengo que abandonar el lugar…” ¿Cómo estás? El clima.

Eleonora Giorgi, la cara querida del mundo del cine, vuelve para contar su historia e informar a sus fans sobre el tumor que le fue diagnosticado durante el último episodio de “Estate in diretta”, el programa informativo presentado por Nunzia di Girolamo y Gianluca Semprini. “Ahora que estoy muy enferma, necesito amabilidad”, admitió la heroína de la cita con sinceridad y sin soltar nunca su sonrisa. Añadió poco después: “Si una persona tiene que abandonar el lugar, que lo haga con bondad”.





En octubre de 2023, Giorgi se enteró de la enfermedad y, como reveló repetidamente, el diagnóstico fue inesperado. A su llegada al centro de estudios, la actriz se sinceró con Nunzia Di Girolamo e informó a sus seguidores sobre las nefastas consecuencias que tienen los ciclos de quimioterapia en su organismo. Sin embargo, durante la amistosa conversación en vivo, los tonos relajados y sarcásticos nunca fueron abandonados. La actriz le preguntó al conductor del programa: “Tengo un nuevo look de cabello. ¿Ves que mi cabello se ha vuelto más fino?”. “Después de seis meses de quimioterapia, no se me caía, y ahora cambié la quimioterapia y ahora parece que se podría caer. Así que me puse rubia y dije: ‘Si se me va a caer el cabello, déjalo caer’. ‘” Ella explicó.





Las personas más cercanas siempre han estado cerca de ella. Pero no solo. De hecho, quienes no dejaron sola a Eleonora Giorgi fueron todos los fans que intentaron apoyarla con pequeños gestos y palabras de apoyo: “Llevo meses viviendo rodeada de amor, desde que hablé de la enfermedad, miles de personas han escrito para mí”, admitió. La misma acogida en los hospitales. “En las clínicas encontré un personal muy humano, paciente y amable”, dijo.