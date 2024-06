Marco Llorni, su ducha fría y L’Eredità en Rai 1: Pino Encino tiene algo que ver

Marco Llorni puede darse un buen baño frío el legado En Rai 1, al menos según los últimos rumores, esta vez intervendrá Pino Insegno.

Marco Liorni Logró un éxito increíble En la última temporada de televisión en el canal Al-Rai. Al aire todos los días con el legado, No sólo trajo a casa muchos elogios, sino también una audiencia cada vez mayor. Una de sus mejores características es que la audiencia es cada vez mayor y la cuota prácticamente nunca baja en el período previo a la noche. Opinión 1. Por tanto, su aporte fue verdaderamente fundamental.

el el año pasadoLuego también tuvo gestión. Reacción en cadena, que se llevó a casa con igual éxito. Mientras tanto, pronto se podrían abrir otras puertas a Lloreni, como su propio programa en el horario de máxima audiencia, precisamente porque siempre ha sido muy apreciado por el público. Opinión 1. Algo podría cambiar pronto, eso es.

Marco Llorni, Malas noticias para él y el legado: lo que podría cambiar en la Rai 1

Este año todo debería haber sido diferente. En primer lugar, la gestión el legado tuve que ir a educación bennoPero luego se decidió (tras la confusión con el regreso de Al-Mercante a Vieira) conducir el famoso programa. opinión a Marco Liorni. Finalmente, Insegno todavía tiene gestión. Reacción en cadenaahora está al aire en el horario previo a la noche. Opinión 1 en lugar de el legado. Hubo muchas críticas por parte de algunos espectadores..

el general, En resumen, está literalmente dividido entre quienes aprecian su administración y quienes, por el contrario, no les gusta mucho. La última noticia que ha llegado es que puede haber un cambio Marco Liorni Y el legado. De hecho, parece que su prueba antes de la noche podría no regresar en noviembre, como se esperaba, sino directamente en diciembre. Eso significa que Reacción en cadena Prorrogado al menos hasta esa fecha.

en Unas pocas palabraseso significa educación benno Seguirá a cargo de la llamada prueba de verano al menos hasta finales de diciembre, y sólo entonces se le pondrá espacio a su disposición. Marco Liorni con el legado. Muchos no aprecian esta supuesta elección, que aún no ha sido confirmada. De hecho, hay que dejar claro que de momento se trata sólo de rumores y que no ha habido ninguna manifestación de opinión respecto a este posible cambio. Lo que parece claro es que ciertamente no es la primera vez que sucede algo así. Ya el año pasado se retrasó el inicio del proyecto el legado Específicamente para dar espacio a Reacción en cadena. Así que tendremos que esperar para ver qué sucede en la temporada otoño/invierno en Rai 1.