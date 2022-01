“Adelanto de otro hombre, eso es” – Libero Quotidiano

Las palabras que pronunció siguen siendo un misterio. Sonia Bruganelli el Gran Hermano Vip. En su programa de Canale 5 alfonso signorini, columnista inmerso en la confesión. Hablando sobre la historia entre Alex Bailey y Delia Duran, Bruganelli dijo: “Me puso límites hasta con mi esposo ¿Paulo Bonolis? Está con un hombre, sí, pero ahora no puedo decirlo”.

Fue una salida que dejó boquiabiertos a todos, tanto que Bruganelli tuvo que explicar: “Te lo diremos, pero no fue con un hombre. Como hombre que ama, los hombres también lo aman. Ha tenido la suerte de tener Avance de un hombre famoso Que lamentablemente ya no está vivo. Ahora no quiero entrar en detalles, si él quisiera, hablaría sobre eso. Y otra vez: “Algún día hablaremos de ello en una entrevista que se viene próximamente. En resumen, el misterio permanece.

Las palabras de Bruganelli llegaron para comentar el supuesto triángulo amoroso entre Delia, Alex y una amiga de ellos. De hecho, la modelo había admitido que los tres iban a tener una relación. Para Delia, el amor libre es “Comparte la diversión de ser libre con la pareja, para hablar de sexo. “Un concepto completamente diferente, dice, de traición.