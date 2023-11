Bailando con las estrellas, la ruptura de Lambroucci contra los jurados: ¿qué dice?

Glamour en Bailando con las estrellas. Prepárense porque el sábado 11 de noviembre cualquier cosa puede pasar tras las palabras de Rosanna Lambertucci, quien dijo en voz alta: “Los jueces de Dancing with the Stars necesitan bajar de peso”. ¿Cómo reaccionará el jurado? Se perfila como un episodio emocionante, dado que Matano también está, al margen, listo para mostrar su físico asesino en Melly Studios.

Quien conoce al ex actor de Rai1, presentador de éxito de “Vita in diretta”, sabe que come sano y hace mucho ejercicio. Está dispuesto a defender a los dueños de figuras suaves y algunos kilos de más. Por tanto, Matano podría defender al jurado intentando hacer pensar a Lambertucci. Lo que molesta al jurado. Ella los atacó después de decir que fue atacada. Extraño pero cierto. Es por eso que la defensora de la ciencia puede encontrarse en el centro del episodio 11 del sábado. No faltarán explicaciones, desafíos y algunos golpes bajos. También hablaremos del (presunto) amor entre Lorenzo Tano y Lucrezia Lando. Fue Rossella Ira quien soltó la sopa: “Vi un beso con la lengua”.