Sallusti critica a Pompeiani: “¿Mis padres espirituales? ¿Qué diablos dice?”

Hubo un fuerte choque de notas muy altas. La Cuarta República entre Alessandro Sallusti Y Ginevra Pompeiani. Mientras que en el episodio del lunes 16 de octubre, noticiasAtaque de Bruselasdonde un hombre armado con un rifle Kalashnikov mató al menos a dos aficionados suecos que se dirigían a asistir al partido de su selección nacional, hablamos de la situación en Oriente Medio y la región. Manifestaciones antiisraelíes y pro-Hamas Se vio en muchos escenarios italianos y europeos. “La supresión de las libertades alimenta esas libertades. Sin embargo, no quiero vivir en un país donde se celebran manifestaciones para elogiar el Holocausto en nombre de la libertad. Debe haber límites dentro de los cuales uno debe permanecer”, dice el director del centro. Periódico.

Los argumentos de Sallusti contrastan marcadamente con los de Bompiani, quien cree que “estas manifestaciones tienen sentido porque lo que hizo Netanyahu “Es mucho peor que lo que hizo Hamás”. Anteriormente había acusado a Sallusti de esto. Los “padrinos” de la “extrema derecha”Declaraciones que enfadaron al periodista: “Es una mujer estúpida, muy estúpida. ¿Soy padrinos? ¿Qué carajo estás diciendo?”, estalla Slusti. El escritor y el editor, por su parte, no se llevan nada, al contrario. rete 4 presentador de transmisión, nicolas madrigueraIntentando calmar los ánimos, Sallusti llama a la calma y critica el comportamiento de Bompiani: “Estamos hablando de ataques. No podemos decir que tenga padres espirituales de extrema derecha, es…Un crimen terrible. Debe estar dentro de las leyes”.

La situación vuelve a un nivel normal. Tonos brillantes pero sin excesos. Paolo MelíQuien presenció el choque quiere dejar una cosa clara a Pompeiani: “Salusti es una buena persona; No tiene padres espirituales como Hitler y Mussolini.Si él tiene estas cosas, yo también las tengo. Del mismo modo, no puedes decir que es idiota porque no lo es. “Somos seres humanos, podemos estar en desacuerdo”, concluye el discurso el ex director del Corriere della Sera.