“Éste no es el momento adecuado”. Por este motivo, Israel rechazó la petición del presidente ucraniano. Volodímir Zelenski Viajar al país en visita de solidaridad tras el ataque de Hamás. Tráelo de vuelta Los tiempos de Israel Citando medios en idioma hebreo de memoria. Zelensky defendió firmemente a Israel después del ataque, diciendo que el país tenía el derecho indiscutible de defenderse. “El terrorismo es siempre un crimenNo sólo contra un Estado o contra víctimas específicas, sino contra toda la humanidad”. El presidente ucraniano añadió: “El mundo debe permanecer unido… para que el terrorismo no intente quitar o destruir la vida en ningún lugar y en ningún momento”. Israel ha expresado repetidamente su apoyo a esto Kyiv Pero dejó de proporcionar ayuda militar, lo que provocó tensiones diplomáticas. Israel se ha mostrado reacio a condenar a Moscú, que tiene una fuerte presencia militar en Siria. Algunos observadores destacaron a qué podría conducir el nuevo escenario de guerra. Arriesgo el alcance del apoyo financiero a Ucrania.