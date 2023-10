Maya Sham, madre del rehén israelí de Hamás que apareció en el vídeo: Sálvenla

“Por favor, llévame a casa”.

Grandes ojos azules, pelo largo, rostro inexpresivo. El vídeo, de un minuto de duración, muestra un primer plano del joven israelí de 21 años con ciudadanía francesa, que acabó en manos de terroristas cuando regresaba de una fiesta en el desierto del Kibbutz Reim. La niña retenida mira directamente a la cámara y dice: “Mi nombre es Maya Sham, tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora estoy en Gaza”. Luego cuenta su pesadilla. “El sábado por la mañana temprano, regresaba de una fiesta en la zona de Sderot. Tenía heridas graves en la mano. Me llevaron a Gaza y me trataron en el hospital durante tres horas. Me cuidaron y me dieron medicinas”. Maya finalmente hizo una súplica: “Sólo te pido que me lleves a casa lo antes posible, con mi familia, con mis padres, con mis hermanos. Por favor, sácame de aquí lo antes posible”.