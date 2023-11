Rosberg vuelve a ganar, doble desastre de Ferrari

Aunque ambos títulos mundiales han sido otorgados a Mercedes y Lewis Hamilton respectivamente, la batalla en la Fórmula 1 está más reñida que nunca. Segunda etapa Clasificado. Gracias a su victoria en el GP de México de 2015, Nico Rosberg Hoy obligó a Ferrari a arrebatarle el segundo lugar a Sebastian Vettel para ascender en el campeonato de pilotos. Primer retiro de la temporada Con el SF15-T.

cuando Aún quedan tres partidos A finales de año, Rosberg es actualmente el subcampeón del mundo con una ventaja de 21 puntos sobre Vettel. Sin embargo, nada cambia en la clasificación reservada a los fabricantes. ferrari Firmemente dentro Segunda etapa Casi superado por el ejército alemán de Mercedes.

Clasificación para el GP de México 2015

Aunque el título mundial reservado a los pilotos ya había sido otorgado a su compañero de boxeo, Nico Rosberg Quiere demostrarle a Mercedes que no lo tiene Nada que envidiar Para Lewis Hamilton. En un circuito dedicado a los hermanos Rodríguez, el alemán de Brackley consiguió la pole con un tiempo de 01’19″480. Dos es el mejor de diez. En comparación con Jugador de equipo Inglés. Nico consiguió su quinta pole, la vigésima de su carrera y la cuarta a falta de tres Grandes Premios para final de año. Aunque las flechas plateadas todavía se muestran Asientos individuales para superar Incluso en México, aunque más pequeño Problemas de sobrecalentamientoSebastian Vettel logró poner su Ferrari en tercer lugar, deteniéndose detrás de Rosberg en 370 mil.

Está a una altitud de 2200 metros sobre el nivel del mar. Toro rojo Para resurgir de nuevo. Los RB11 Daniil Kvyat y Daniel Ricciardo terminaron cuarto y quinto respectivamente delante de williams Se esperaba más de Valtteri Bottas, sexto, y Filipe Massa, séptimo, tras ver sus resultados en los entrenamientos libres. octavo lugar para Toro Rosso de Max Verstappen Sergio Pérez, noveno, y Nico Hulkenberg, décimo, se sitúan por delante de India.

Fuera del top ten Él se detuvo Kimi Raikkonen, 15º, pero fue penalizado con 5 puestos en la parrilla por cambiar de caja de cambios. Hoy, el finlandés se ha visto una vez más perseguido por la mala suerte, ya que dañó la caja de cambios durante la última sesión de entrenamientos libres tras un incendio en su SF15-T. McLaren también es malo: si fernando alonso¿Quién tiene que servir a alguien? Penalización de 15 puestos Tras sustituir la unidad de potencia y la caja de cambios, se detuvo en la Q1; Botón de Jenson Otro problema con la unidad de potencia le hizo perder la pista.

La primera prueba del GP de México 2015

carrera

Nico Rosberg reabre el palmarés Ganó el Gran Premio de México por delante de su compañero Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Una reñida batalla entre los dos Mercedes durante la carrera. El alemán no cometió ningún error en la salida y mantuvo así su ventaja desde la pole.

Carrera negra en lugar de Ferrari: 71 rounds o mejor dicho, 71 rounds de pura agonía. Sebastián corte, que se esperaba que atacara al Mercedes desde la primera curva, fue víctima de un contacto con Daniel Ricciardo. Un alemán acusó PerforaciónEsto le obligó a ir inmediatamente a boxes, comprometiendo así completamente su carrera. Errores y omisiones durante el doblaje.Luego alcanza la cima yendo Pared curva 7 Vuelta 52, causa Entrada de seguridad para vehículos. Kimi Raikkonen se retiró en la vuelta 19 Comunicación con Bottas, que respondió al incidente de Sochi. Los dos finlandeses volvieron a enzarzarse en una pelea agresiva en la que Raikkonen estaba por fuera y dañó la parte trasera derecha del F15-T. Fernando Alonso también se retiró Después de una ronda de carreras. El español se quejó de un problema con el MGU-H, que fue identificado anoche y no puede solucionarse.

Cuarto fue Kvyat, que llegó a meta sufriendo ante el ataque de Ricciardo, perseguido por Filipe Massa. El australiano de Red Bull no pudo adelantar a su compañero de equipo desde el principio, pero Kvyat salió airoso y logró subir al podio virtual. Octavo para el héroe local Sergio Pérez, terminando séptimo inmediatamente detrás de su compañero de equipo Nico Hulkenberg. En los puntos, Verstappen es noveno, a diferencia de Sainz que terminó la carrera fuera del top 10. Una carrera descolorida para Jenson Button, 14º, las circunstancias no eran propicias para la recuperación de McLaren. Sacerdote Maldonado No logró aumentar su marca personal en carreras terminadas en puntos (tres). El decimo primero. Marcus Ericsson finalizó duodécimo, mientras que Nasr hizo un trompo en el Sector 3 y se retiró.

Nico Rosberg: “FFeliz por mi éxito“

“era un dia increibleUna gran carrera y una buena batalla con Hamilton. Es absolutamente la mejor plataforma de la temporada, es hermosa. Estoy muy Feliz por mi éxito. No quiero pensar en ello como un reinicio porque siempre empiezo a ganar, pero definitivamente ayuda. No quería entrar en boxes cuando el coche de seguridad salió de la pista, pero tenía un buen margen sobre Hamilton. Segunda parada en boxes fue una precaucion. Cuando empiezas con un neumático nuevo tienes que empezar la carrera desde cero.“

Lewis Hamilton: “Nico me hizo pasarlo mal”

“Nunca he visto nada igual. Es como un partido de fútbol. Rosberg argumentó Una especie perfectaFue una carrera positiva para todos y, como siempre, el trabajo realizado por Mercedes fue excepcional.. Nico realmente me hizo pasar un mal rato Es absolutamente digno de la carrera.. Por primera vez desde el inicio de la temporada pude correr sin preocuparme por los puntos, no lo niego. Un buen sentimiento.“

GP México 2015: Orden de llegada