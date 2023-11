Otro expiloto arremete contra Pérez: “Dio 350 millones de vueltas en México”

El ex piloto de Fórmula 1 Kristian Albers criticó duramente a Sergio Pérez y su mediocre contribución a Red Bull este año, después de otra actuación decepcionante frente a sus fanáticos en el GP de México.

Después de lograr cero en Japón, Sergio Pérez regresó a casa con otro retiro, esta vez frente a su afición en México. El piloto de Red Bull pagó un alto precio Deseo de dar un mejor resultado ante los suyos siendo muy agresivo en la salida y uniéndose a Charles Leclerc. Kristian Albers, ex piloto de Minardi y Spyker, Nunca perdió la oportunidad de señalar el error de México.

Albers critica a Pérez: Su aportación a Red Bull no ha sido satisfactoria

“No soy fan de Pérez, pero cuando tiene todos los datos de Max Verstappen es porque no mejoró el fin de semana” dice el ex piloto holandés que estuvo activo en la Fórmula 1 entre 2005 y 2007.

“Luego, en cierto momento, en la clasificación, La brecha es demasiado grande. Me di cuenta de que no estaba haciendo lo suficiente y no lo estaba haciendo tan bien como Max. Es muy claro, es muy lento. No es lo suficientemente rápido”.

El ex base de carreras sabe cómo jugar cualquier cosa frente a sus fanáticos. Mordió más de lo que podía masticar, acabó exagerándose y acabó su carrera sin siquiera tomar una curva. De nada sirve intentar quedarse en el coche esperando un milagro del mecánico.

A pesar de las fuertes críticas, Sin embargo, Albers tocó una fibra sensible a favor de Checo. Recompensando su deseo de algo más al principio: “Me gusta ver este tipo de cosas en las que alguien se involucra. Esto se aplica sólo a los pilotos. Hablo sólo por mí. Me gusta ver a alguien pasar a la ofensiva e intentar defender su posición”.

Pérez era muy consciente de que un podio no sería suficiente, al menos no en México. Verificar También tuvo un gran comienzo, ¿Y quién es el jugador del equipo? Adelantó a los dos Ferrari cuando se apagó el semáforo.

Sin embargo, los peros no hacen historia, y aquí estamos una vez más comentando otro resultado decepcionante. Los rankings ahora comenzaron a preocupar a Pérez, Verstappen tiene menos de la mitad de los puntos y tiene a Lewis Hamilton muy cerca de él.

