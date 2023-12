Riesgo variable o estabilidad constante, ¿qué elección hay que hacer?

No hay noticias, buenas noticias. El hecho de que el Banco Central Europeo haya decidido no aumentar los tipos de interés puede considerarse una pequeña señal positiva para el mercado hipotecario. La pregunta se volverá a plantear el 14 de diciembre, última reunión del año, aunque hasta entonces no podemos esperar un cambio de tendencia, dado que los tipos de interés, como anunció Christine Lagarde, se mantendrán elevados durante mucho tiempo. Otro aspecto que no estaba claro hace apenas unas semanas es que el Euribor, la medida que sirve de indicador para las hipotecas variables, ha dejado de imitar al Banco Central Europeo y se queda estancado en torno al 4%.Es decir, unos 50 céntimos menos que el precio de Frankfurt. Al menos para aquellos con una hipoteca variable y continua, esto significa que los pagos ya no aumentan excesivamente.