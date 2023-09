Revolución en el aula. “Tecnología nociva y declive del aprendizaje”.

Los niños suecos que regresaron a la escuela se llevaron una sorpresa: en lugar de las tabletas y dispositivos digitales introducidos en los últimos años con la creencia de que mejoran el aprendizaje, encontraron libros físicos, cuadernos, papel y bolígrafos utilizados por sus padres. La nueva ministra de Educación, Carlotta “Lotta” Edholm, que lleva 11 meses en el cargo en la coalición de centroderecha, ha decidido volver a los antiguos sistemas de enseñanza, invirtiendo una tendencia que ya ha introducido las tabletas en las aulas de las escuelas infantiles. “Los estudiantes suecos necesitan más libros de texto y menos ordenadores”, declaró Edholm en marzo. Los resultados de una encuesta internacional, repetida cada cinco años, convencieron al gobierno de restablecer tiempos de lectura más tranquilos en las escuelas, con textos escritos a mano con hermosa letra e investigaciones realizadas en libros en lugar de en línea, que miden la capacidad de lectura. Para estudiantes de edades comprendidas entre nueve y diez años. La investigación, denominada Estudio Internacional de Progreso en Capacidad Lectora (PIRLS), ya destacó en 2021 que los niños suecos que ingresaban a cuarto grado lograron una media de 544 puntos, un valor inferior en comparación con los 555 puntos de 2016. PIRLS está examinando a los niños de escuela a medida que avanzan. de escuela en escuela. “Aprender a leer” a “Leer para aprender” mide efectivamente su capacidad para utilizar la lectura para aprender nuevos conceptos.

Muchos expertos han atribuido este descenso al uso excesivo de herramientas digitales que dejan menos tiempo para pensar y a la necesidad de asimilar conocimientos con la lentitud que requiere este proceso mental.

La baja capacidad lectora de los estudiantes suecos todavía los mantiene en una excelente posición a nivel mundial, ya que ocupa el séptimo lugar junto a Taiwán, detrás de Singapur, que encabeza el ranking con 587 puntos, Hong Kong, la Federación Rusa, Inglaterra, Finlandia y Polonia. Italia (537) está un poco por detrás, pero por delante de Alemania, Francia, Austria y Portugal.

Nuevas reglas

Edholm dijo que quiere poner fin a todas las formas de enseñanza digital para niños menores de seis años, para que no afecte su capacidad de aprender. En su opinión, las tabletas en las escuelas infantiles han provocado una fuerte disminución de las habilidades básicas, incluso en las escuelas. Parte de los docentes que muchas veces confían a los ordenadores la función educativa que deben desempeñar.

Discusión

Está claro que no a todos les gustó la decisión del gobierno, y se temía que los niños encontraran en la escuela un ambiente aburrido y anticuado que no se correspondía con la realidad del mundo que los rodeaba, sino más dinámico y divertido. También se creía que la disminución de la capacidad de lectura se debía al Covid o a la llegada de muchos niños inmigrantes que aún no hablan bien sueco, pero Lotta Edholm respondió a las críticas citando una investigación del Karolinska Institutet, uno de los más importantes del mundo. universidades. Medicine World, que selecciona cada año al ganador del Premio Nobel: “Existe evidencia científica clara de que las herramientas digitales perjudican el aprendizaje de los estudiantes en lugar de mejorarlo. Creemos que el enfoque debería volver a adquirir conocimientos a través de libros de texto impresos y la experiencia de los profesores, en lugar de adquirir conocimientos principalmente de fuentes digitales disponibles gratuitamente cuya precisión no ha sido verificada.

UNESCO

La UNESCO expresó recientemente la misma preocupación al publicar en agosto un informe en el que lanzaba un “llamado urgente para el uso apropiado de la tecnología en la educación”. Si bien todos los países deberían acelerar las conexiones a Internet en las escuelas, según el informe, los dispositivos digitales nunca deberían reemplazar la educación de alta calidad dirigida por docentes. Así pues, Eldom sigue adelante: mientras los gobiernos del resto de Europa están asignando dinero para proporcionar más ordenadores en las escuelas, el gobierno sueco ha decidido gastar 500 millones de coronas (equivalentes a 42 millones de euros) al año para que los libros vuelvan a las aulas y regresen. de nuevo. Para entender lo que está escrito.