Revisión de Starfield y la loca obsesión por los números

Ayer Evaluaciones de Starfield Por la prensa internacional. Un “evento” aparentemente real que era tan esperado como el lanzamiento real del juego, tanto entre aquellos que no podían esperar para conocer más sobre los últimos esfuerzos de Bethesda y despejar dudas o confirmar ciertas expectativas, como entre aquellos que no buscaban nada. de esto. Se enoja o se alegra porque La media aritmética de las puntuaciones. Es 0.x puntos menos que el número mágico 90 que actúa como punto divisorio entre juegos malos que deben evitarse como una peste y obras maestras absolutas que merecen un premio GOTY y un respeto y amor incondicional que deben transmitirse a las generaciones futuras.

Pero, en resumen, ¿Starfield es un gran juego, simplemente un buen juego o una obra maestra histórica?

Honestamente, toda esta situación no es tanto sorprendente como triste. Se repite periódicamente Cada vez que sale un juego, la comunidad lo espera especialmente. Especialmente cuando se trata de exclusividad: en este caso para Keyboard Ultras, la votación de predicción abajo/arriba/diferente representa la herramienta perfecta para burlarse de la facción rival y sentirse bien. Podemos decir que están felices, todos están felices.

Además, el número de Open Critic y Metacritic es indiscutible y absoluto. ¡Ay de ti si tienes en cuenta que Escala de crítica Cambian con el tiempo, al igual que el mercado de los videojuegos, que se expande, evoluciona y marca constantemente nuevos estándares, haciendo a menudo completamente inútiles las comparaciones con títulos anteriores. O que comparar dos juegos diferentes, incluso del mismo género, no siempre tiene sentido. O, de nuevo, que una reseña nunca puede ser completamente subjetiva y que un voto también puede estar condicionado a una escala basada en valores muy diferentes a los del resto de la crítica, véase por ejemplo la revista inglesa EDGE que siempre provoca una gran revuelo con sus críticas poco halagadoras.Tradicional.

Dicho esto, lejos de nosotros arrebatarle la calculadora de las manos, pero permítanos concluir así: podemos decir con confianza que Starfield es un juego formidable, multifacético y, en general, excelente, si no perfecto. Sin embargo, hay muchos elementos a considerar que puedes valorar o no según tus gustos y que pueden tener para ti un peso diferente en tu juicio global respecto al juicio del periodista de turno. Así que no vale la pena dedicar esos 10 minutos a leer una o más reseñas. Comprender las causas reales ¿Detrás de este pequeño número al final del artículo, antes de llevar antorchas y horcas o comprar algo que no se ve y luego arrepentirse de ello?