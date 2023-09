Redfall se convertirá en un juego viable con el tiempo, Betheda promete replicar 60 fps en Xbox

caída roja No será recordada como una de las pioneras de Arkane Studios, pero Bethesda no tiene intención de rendirse, al contrario, pretende mejorar la calidad del título y Haz que sea un “buen juego” En el futuro próximo. Entre los elementos de la lista también están los que ya han sido prometidos. 60 fps en la serie Xboxuno de los puntos de discordia en el lanzamiento.

Al menos eso es lo que prometió Pete Haynes, jefe de publicaciones de Bethesda Softworks, durante una entrevista con GamesIndustry. Como evidencia de sus declaraciones, señaló cómo en el pasado la compañía lanzó juegos que estaban lejos de ser perfectos en el lanzamiento (Ver Fallout 76, por ejemplo.) que posteriormente mejoró gracias al apoyo continuo de la empresa.

“Siempre estamos aprendiendo, así que esto no es nada nuevo para nosotros. No nos gusta no cumplir con las expectativas de nuestros jugadores. Al mismo tiempo, somos la misma empresa que hizo lanzamientos que no salieron como queríamos”. , y No renunciamos a las cosas “Sólo porque no empezaron bien”, dijo Hines.

“El lanzamiento de The Elder Scrolls Online para PC no estuvo exento de fallas, pero seguimos trabajando en ello. Ahora se ha convertido en un juego multiplataforma muy popular. Lo mismo ocurre con Fallout 76. Para nosotros Redfall no es diferente. Bueno, no tuvimos el comienzo que queríamos, pero sigue siendo un juego divertido… y seguiremos trabajando en ello. “Haremos 60 fotogramas por segundo (en la serie Xbox) y nos aseguraremos de que sea un buen juego porque sabemos que Game Pass, como estudio propio, existirá para siempre. Habrá gente durante diez años. A partir de ahora, quién se registrará en Game Pass y Redfall estará allí”.