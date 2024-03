Sea of ​​​​Thieves en PS5: Quien encuentra un servicio en vivo encuentra un tesoro… Piratas

¿Me convertiré en el Rey Pirata?

Algunos personajes de Sea of ​​Thieves

Un análisis reciente de Matt Piscatella destacó cuán complejo e inflado es el mercado de servicios en vivo, hasta el punto de que… Sólo un puñado de juegos. Que sigue pisando fuerte y que los usuarios apoyan mes tras mes.

No hace falta decir que meterse en esta estrecha elección no es fácil para nadie, y esta es la razón por la que muchos proyectos fracasan: la calidad y las ideas por sí solas no son suficientes, como mencionamos, también se necesita un poco de suerte. Interceptando el boca a boca entre las redes sociales y YouTube Lo que puede marcar la diferencia en el mundo.

Sin duda será interesante ver cómo serán los números de Sea of ​​​​Thieves en PS5 y cómo lo afectarán las excelentes críticas del juego. Estrategias de Xbox multiplataformaPero también lo que Sony podrá aprender de esta experiencia.

Dado que no habrá ningún lanzamiento importante para el primer set en PS5 hasta el 31 de marzo de 2025, la esperanza es que el enfoque actual de la compañía japonesa en GaaS al menos no se revele. Doloroso agujero en el agua. ¿Cómo ve eso? Vamos a hablar acerca de.