El precio de PS Plus sube y las acciones de Sony suben: los analistas esperan nuevos aumentos

“Este ajuste de precios nos permitirá seguir ofreciendo juegos de alta calidad y funciones de valor añadido para el servicio de suscripción PlayStation Plus”, dijo el miércoles. Adán Michel Gerente de Operaciones y Adquisición de Contenidos de PlayStation. Sin embargo, no se ha revelado ningún “valor agregado” que la empresa brindará a los suscriptores.

Las acciones de Sony Group subieron después de que Sony Interactive Entertainment lo dijera Incrementará los precios de las suscripciones de PlayStation Plus Hasta 35% a partir del 6 de septiembre.

No es sólo PS Plus la que aumenta de precio

No es sólo PS Plus la que está subiendo de precio este año. Muchos otros servicios de suscripción, no sólo los servicios de juegos, han experimentado aumentos de precios y reformulaciones. Pase de juego de Xbox Agregó el nivel base que reemplaza a Live Gold y aumentó los precios.

netflix Revisó los costos de sus suscripciones y agregó versiones con anuncios. Disney Plus también aumentó sus precios y agregó más niveles de suscripción.