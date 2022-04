Revisión de OnePlus 10 Pro – Andrea Galizzi

uno más Este año decidió lanzar el modelo solo primer plano, Nada está bien entonces, y todos los esfuerzos se centran en ello. ¿Cómo irá? con el Snapdragon 8 generación 1 Debe ser bueno, es hermosas fotos y el fornido, Todo bien en fin pero.. hay algunos pequeños desperfectos y “pero”. ¿ninguna? Tal vez la falta de ese parpadeo a veces te hace decir “¡Guau!”

Embalaje y contenido

con el embalaje Comencemos bien ahora mismo, porque encontramos uno hermoso cobertura Fabricado en silicona fina y del mismo color que el teléfono, el cable Fuente de alimentación y datos de ben 80 vatios

Diseño de materiales, tocar y sentir.

OnePlus 10 Pro está diseñado metal Y el vidrio, grueso 8,6 mm, 201 gramos Por el peso y por extraño que parezca (mirando modelos anteriores) no encontré ninguna certificación IP de resistencia al agua y al polvo. L ‘siempre disponible La pantalla está ahí y muy personalizable, como las de Oppo y Realme, para el Oxygen OS que se ha quedado un poco. En cuanto a Conexión Encontramos WiFi 6, Bluetooth 5.2, 5G y GPS. NFC, Android Auto y Google Pay, y siempre han demostrado su fiabilidad. Salidas de video desde USB-C aunque no hay modo de escritorio. READ Redmi Note 11 Pro y Note 11 Pro 5G llegan a AliExpress y ya están a la venta

Show

los Show es un líquido AMOLED Desde 6.7 “ precisamente QHD+, 525PPI Densidad de píxeles, frecuencia de actualización adaptable a 120 Hz Y el brillo que viene 1300 nits cumbre. Tiene un control de retroiluminación muy preciso, pero cuando se configura al mínimo, tiende a ser rojo y tiene un efecto de arrastre con letras blancas sobre un fondo negro. En general es una buena oferta.

procesador y memoria

mago es eso Snapdragon 8 primera generación Con Adreno 730. GPU rodeado 8/128 o 12/256GB de la memoria RAM velocidad de almacenamiento UFS 3.1

batería

allí la batería es un 5000 mAh Desde 25Wh Compatible con carga rápida A 80 vatios permitiéndole llegar al 50% en 12 minutos y al 100% en 32, carga inalámbrica A 50 vatios Así como lo contrario. Sin embargo, el comportamiento no es normal para esta CPU que siempre me ha parecido muy eficiente hasta ahora, en cambio, cuando la someto a estrés, se sobrecalienta y reduce la autonomía. Por la noche llegué con 5-10% del cargo restante.

Software y ecosistema

los software Y el androide 12 Se ha actualizado a los parches de marzo y le seguirán tres actualizaciones importantes y cuatro años de parches de seguridad. Según la experiencia del teléfono inteligente de bodega, diría que OnePlus se actualiza con una consistencia promedio. OxygenOS prácticamente se perdió en la unificación con Oppo, pero aún encontramos un excelente nivel de personalización permitido y “estantería” con dispositivos.

sección de teléfono

Este OnePlus 10 Pro es con dos rebanadas Y el sonido es de buena calidad cuando se conecta al altavoz, siendo este último especialmente potente. los Estudiante Reporta llamadas SPAM pero no permite grabar. READ Super Smash Bros. Ultimate, la última actualización de personaje anunciada - Nerd4.life

Fotos y video

los habitación habitación Consiste en: área dueño 48 MP, apertura f/1.8, estabilización óptica,

48 MP, apertura f/1.8, estabilización óptica, área Ultra gran angular 50 MP, f/2.2, ángulo de 150°,

50 MP, f/2.2, ángulo de 150°, teleobjetivo Con zoom óptico 3.3X, apertura f/2.4, estabilización óptica,

Con zoom óptico 3.3X, apertura f/2.4, estabilización óptica, área En frente de mí 32 MP f/2.2. los Resultados Me convencieron, tal vez no tiene características súper de apuntar y disparar y no es muy brillante, pero en general me gustaron las fotos. No encima de la cámara, pero aprox. Más bajo que el S22 Ultra y el Find X5 Pro pero más alto que el Motorola edge 30 Pro y un pelo más alto que el Realme GT2 Pro.

aplicaciones y juegos

La eficiencia no será su fuerte pero la fuerza definitivamente no le falta, no hay problema Velocidad Y el liquidez entre aplicaciones. Bueno para alimentación por vibración también. carreras reales se abre en 8 segundos, Funciona sin problemas y también me gustó la interfaz del modo de juego.

veredicto final