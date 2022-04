Consejos para hacer saltos más largos compartidos por jugadores experimentados – Nerd4.life

anillo de elden Ofrece una mecánica renovada respecto a Dark Souls y Bloodborne: el salto asociado a una llave personalizada. Ahora, los jugadores más experimentados han recopilado una variedad de Consejos para realizar saltos más largos y precisos.

Una de las primeras sugerencias, compartida a través de Reddit sub-sub Elden Ring, es de Mantén presionada la tecla de encendido (Círculo en PlayStation, B en Xbox) Durante toda la animación de salto y también después de tocar el suelo. Esto te permitirá aumentar ligeramente la distancia de salto y así poder realizar saltos más complejos con mayor seguridad. Además, mantener el joystick analógico inclinado en la dirección del salto ayuda a ganar unos centímetros más.

Otro consejo, ciertamente conocido por aquellos que han jugado un juego como los espíritus de Miyazaki durante mucho tiempo, es Toca la pared para aumentar la velocidad. Y asegúrate de estar en modo sprint antes de dar el salto: esta “técnica” es necesaria para plataformas pequeñas que no te permiten correr. De todos modos, según los jugadores de Elden Ring, el salto de velocidad se puede activar virtualmente y es estacionario, a diferencia de Dark Souls, donde la falta de un botón de salto específico requiere que realices más carreras.



Saltar al circuito de Elden siempre es un riesgo, recuerda

Finalmente, se explicó Si saltas de inmediato Y mientras estás en el aire, presionas el botón del obturador del Elden Ring y, al aterrizar, el personaje comenzará a correr de inmediato. Pero si no saltas, ya sabes, darás un paso atrás. Esta técnica también es útil para plataformas más pequeñas, especialmente si no tienen una pared para aumentar la velocidad de manera segura. Sin embargo, se ha especificado que aún debe esperar un momento antes de activar el segundo salto, o Elden Ring no lo considerará como un salto rápido.

La plataforma Elden Ring obviamente requiere algo de práctica, incluso después de revisar estos consejos. Dinos, ¿Tienes problemas con los saltos de Elden Ring?

Finalmente, señalamos que Elden Ring se completó en 3 horas sin daños: este es el trabajo de un locutor de video.