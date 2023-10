Rendimiento de Wall Street en la sesión del 18 de octubre de 2023

Principales índices bursátiles de EE. UU. Se registraron descensos del 1-2%..

El índice Dow Jones cayó un 0,98% hasta los 33.665 puntos, mientras que el índice S&P 500 cayó un 1,34% hasta los 4.315 puntos. El peor comportamiento del índice Nasdaq (-1,62% a 13.314 puntos).

Definitivamente un mal día para Morgan Stanley (-6,77% hasta 74,89 dólares), tras la publicación de los resultados financieros del tercer trimestre de 2023, cerró el período con un beneficio por acción de 1,38 dólares, inferior a los 1,47 dólares obtenidos en los mismos meses del año pasado; El consenso de analistas indicó un beneficio por acción de 1,3 dólares.

Tesla también es malo (-4,78%) antes de la publicación de los resultados trimestrales.

Positivo comportamiento de las acciones del sector petroleroEsto después de que el precio del petróleo crudo en Nueva York (el contrato finaliza en noviembre de 2023) superó los 88 dólares por barril. Las acciones de Chevron y Exxon Mobil subieron un 0,79% y un 1,4%, respectivamente.