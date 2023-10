Crack Amazon: soporte para fallos del teclado | “Si tienes problemas, eres un fracaso”.

El gigante mundial del comercio electrónico Amazon tiene un problema: los usuarios están hablando y la situación parece irreparable.

Amazonas Es una empresa de comercio electrónico que se originó en Estados Unidos y ha logrado cifras récord hasta el momento. Es conocido y utilizado en todo el mundo y, con el tiempo, ha ampliado sus servicios, con el objetivo de llegar a un público cada vez más amplio, tanto en términos de productos y artículos vendidos como en términos de métodos de compra.

El sitio, de hecho, ofrece la posibilidad de envío gratuito, muy rápidamente, gracias. Amazon Primeun servicio pago que, por una pequeña tarifa mensual, te asegura recibir tus productos en un abrir y cerrar de ojos y también te permite utilizar plataformas de streaming para películas y series de TV y escuchar música.

Su catálogo es verdaderamente rico y contiene infinidad de cosas, desde artículos electrónicos hasta artículos de bricolaje, desde ropa hasta cosmética, pasando por juguetes y complementos de todo tipo y sectores y mucho más. Sin embargo, es lamentable que a veces no hace falta mucho para arruinar tu reputación y terminar en boca de todos. Esto es lo que pasó con el sitio después de que lo hice. rompió. Averigüemos qué pasó con Amazon.

Amazon KO: Cuestionando al gigante web global

El poder de la red puede ser un arma de doble filo, como lo demuestra el caso que involucra a Amazon en los últimos días. Esta es una reseña publicada por un cliente del sitio, quien llamó la atención sobre Atención al cliente Comercio electrónico. El usuario tuvo dificultad, escribir que ayuda era “indisponible“.

Como si eso no fuera suficiente, finalizó su reseña escribiendo:Si tienes problemas, estás jodido.“. Según las palabras de este cliente, Amazon no proporcionará su teclado de soporte adecuadamente, lo que parece no haber sido recibido. En el sitio mismo, no parece haber posibilidad de chatear directamente con el operador, y además, hay ni siquiera una sombra de correos electrónicos o correos electrónicos aprobados como referencia.

Lo que dicen otros clientes de Amazon

Obviamente, esta es sólo una de las cientos de reseñas que el servicio de atención al cliente de Amazon ha recibido a lo largo de los años. De hecho, los usuarios de la web están divididos. Algunos han tenido experiencias realmente positivas, mientras que otros están de acuerdo con la reseña que se acaba de informar y les resulta imposible comunicarse con el soporte del sitio.

Dada la popularidad y grandeza de este comercio electrónico, esperamos que Amazon también tome en consideración los comentarios negativos para mejorarlo, si realmente es necesario, y dar seguimiento a sus clientes al 100%.