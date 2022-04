e-Power, Nissan revoluciona el mundo de los coches eléctricos con un nuevo motor

Nissan cambió el mundo de los automóviles. Tener un coche eléctrico es un inconveniente para muchos, porque en casa no podemos recargarlo y hay pocos postes. Aquí está la solución.

Abril En el Conquista del mundo. Casi todos tendemos a ahorros futuros Una vez extinguido yo Costos de compraporque ambos son misteriosos espíritu ecológico Todos tenemos más o menos para comprar coche eléctrico.

Nissan Elettrica: carga sin enchufe, cómo funciona

pero el la abrumadora mayoría A veces no lo hacemos por costos de compra, que se consideran muy alto, ¿Y por qué es posible que no tengamos la posibilidad de volver a descargar coche eléctrico en garaje, Y las columnas son pocas. De los datos que tenemos control, Muchos italianos estarán felices de comprar un automóvil en él. Impulso eléctrico.

Para tratar uno de estos dos grandes defectos, proporcionado el Abrilcrear un sistema potencia electronica, Es decir, electricidad recargable. sin necesidad de enchufe. Esta es una auténtica revolución en el sector. coches eléctricosnos lo explica, en una entrevista en Repubblica.it, marco toroCEO de la sucursal italiana.

He aquí algunos extractos de su entrevista: “Empecemos con datos de mercado: en los dos primeros meses del año, Compró 43 de 100 italianos Un coche electrificado. En 2019, antes del estallido de la epidemia, solo había 7 personas de esas 43, 35 de ellas eligieron Híbrido y 8 solo eléctrico, Porque preferían al pecador recargado. Aquí es donde entra en juego l .‘Energía eléctrica, electricidad sin enchufe’.

¿Cómo funciona?

“Eso impulso electrico ¿Quién conduce el vehículo tractor durante motor térmico Volverse generador. En términos prácticos, es como tener una estación de carga a bordo. Así que la pareja de inmediato y en silencio».

Consumo y costes del método electrónico de energía

¿Qué pasa con las emisiones y el consumo?

“Estamos esperando los datos finales de homogeneización pero ya sabemos que será mucho menor quehíbrido tradicional. No sólo eso, existe otra variante técnica: se llama Pedal electronico. En la práctica, al levantar el pedal, El coche frena y genera energía”.

La energía electrónica apareció por primera vez en el nuevo Qashqai. ¿Y luego?

“Inmediatamente después de eso, llegará a X Trail que solo tendrá esta solución y será también la única forma A 7 asientos electrificados. Con otra característica única: el e-4Force, la evolución del sistema de tracción total electrificado. Dos motores eléctricos: Uno para cada eje y ruedas independientes. un tecnología exclusiva También presente en aria, Nuestro nuevo crossover eléctrico”.

Hay factores sensibles además de que los precios de lista de la electricidad son demasiado altos y la infraestructura de carga es algo deficiente. ¿Cómo resolverán?

“En este sentido, realizamos un estudio para entender por qué italianos no compre coche eléctrico. Surgieron consideraciones: ellos no saben eso; Piensan que es caro; Ellos no saben ¿Dónde se envía?

¿Que planeas hacer?

” En lo que a nosotros respecta Conocimiento del productoIntentemos electricidad por dos días. Entonces, gracias Puede estimular el costo de la electricidad Cada vez más cerca coche tradicional Podemos hablar de ahorros anuales de combustible y beneficios prácticos como impuestos de tráfico, Estacionamiento gratis Unos 2500 euros al año“.

¿Qué pasa con las estaciones de carga?

“Italia se está quedando atrás Pero en Pnrr se incluye un presupuesto para infraestructuras. Me gusta Abrildamos y Instalamos wallbox Para los que tienen la posibilidad de recargar el coche en casa. Mientras tanto, invertimos en la producción Baterías de estado sólido. Las baterías de doble densidad permiten Tiempos de envío Cortado por un tercio y uno recuperación caido de 70 por ciento”.

Asi que AbrilPero no solo eso, tu también lo eres Moviente para cambiar todo propulsores Visto hasta ahora, para aterrizar, en un espacio Década, Disponemos de una flota de máquinas para todos los paísesEuropa Orientalcasi completamente Coches eléctricos.

alcanzar este punto Sin embargo, Italia debe estar bastante ocupada. en primer lugar pocos pueden comprar coche eléctricoaunque también bajen los costes y sobre todo Gracias incentivos. Entonces, la segunda razón, pero tan importante como la primera, se relaciona con los postes de carga de Coches eléctricos.

este es el último concentrado Casi todo en el norte y Italia central cerca de los grandes centros urbanos. En el sur y en las islas hay muy pocos estaciones de carga y los que hay Tiempos de envío Muy largo. Por estas razones es urgente que se condición Tomar medidas que Permitir Para todos los que lo quieran, de Para poder comprar coche eléctrico e para poder viajar Sin tener que preocuparte por quedarte en él medio del camino sin encontrar uno polo para Carga el coche.