Hoy en día, abrir y administrar una cuenta corriente es un proceso muy simple, inmediato e intuitivo en comparación con el pasado: nuevas tecnologías como los teléfonos inteligentes pero también como resultado de las políticas de gobiernos y bancos que sin duda favorecieron una nueva proliferación. La cuenta corriente es una de las herramientas económicas y financieras más importantes de la historia. ¿Qué sucede si la cuenta corriente no está cerrada?

“No cerré mi cuenta corriente”, ¿cuáles son los riesgos? “atención”

Antes que nada, es bueno recordar que la cuenta corriente no tiene costos de cierre desde hace algunos años y se puede solicitar en cualquier momento: tal y como especifica el Decreto Barsani 223/2006 sobre libre competencia, los bancos no pueden desarrollar comisiones de cualquier tipo relacionado con el cierre de cuentas en curso. Solo los relacionados con la gestión de la cuenta, como las regalías, pueden ser solicitados por el banco. Este último deberá prever el cierre si lo solicita en un plazo de 12 días, de lo contrario tendrá que pagar multas muy elevadas de hasta 64.555 euros.

Como ya hemos señalado para libros postalesincluso cuentas que no hayan sido transferidas durante más de 10 años con un saldo mínimo de 100 € (especificado en sueño profundo) Están sujetos a cierre, previa notificación del banco al titular de la cuenta.

Mientras la cuenta esté activa, se esperan costos de administración normales como el impuesto de timbre y varios costos de mantenimiento de la cuenta, que permanecen vigentes hasta que se cierra por completo.

El banco no puede cobrar más comisiones si la cuenta no ha sido transferida durante más de un año y si tiene un saldo (positivo) igual o inferior a 258,23 €. Obviamente, como se puede entender fácilmente, la cuenta no se puede cerrar si no se resuelven primero los posibles pasivos, como un saldo negativo, o si la cuenta se “congela” por cualquier motivo.