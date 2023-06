Quién iba a bordo del barco que se estrelló frente a las costas de Grecia – Annalisa Camili

La mayoría de los supervivientes son sirios (47) y egipcios (43), luego doce paquistaníes y dos palestinos, según las autoridades griegas. todos los hombres. “No sé si sobrevivió, yo soy el que lleva la noticia a la familia en Pakistán, pero estoy desesperado, no puedo entender ni saber nada. Me enteré del naufragio por la televisión”, dijo Waheed. Alí.

Shawq Muhammad al-Ghazali, de 22 años, es un estudiante originario de Daraa, Siria, que huyó a Jordania, donde viven actualmente su familia y su tío, Ibrahim al-Ghazali. El niño había salido de Omán rumbo a Libia, y desde allí, desde Tobruk, procedió a llegar a Europa. “No he sabido nada de él desde el 8 de junio, día en que salió de Omán”, dice su tío.

Mushin Shazad, de 32 años, era un hombre de expresión seria, con dos niños pequeños y una esposa y una madre que mantener. Para ello decidió partir desde Lallamosa, una ciudad en Punjab, Pakistán. No encontraba un trabajo estable y había muchas bocas que alimentar tras el nacimiento de su segundo hijo. Quería unirse a su primo, Wahid Ali, que vive en Noruega desde 2019.

Frontex los había detectado

Según las autoridades griegas, el barco fue avistado por un avión de reconocimiento de la agencia europea Frontex el 13 de junio. Frontex confirmó en un comunicado de prensa que había visto el barco por la mañana, a las 9:47 del día anterior al hundimiento, y que lo había informado a las autoridades responsables del rescate, a saber, la Guardia Costera griega. La guardia costera italiana y dos barcos comerciales también informaron a las autoridades griegas que el barco estaba en dificultades. Pero según la guardia costera griega, los ocupantes del barco “se negaron a recibir ayuda” porque los inmigrantes se dirigían a Italia.

“Por la tarde, un buque de carga se acercó al barco y entregó alimentos y suministros, mientras que (los pasajeros) se negaron a brindar más asistencia”, dijo la guardia costera griega en un comunicado. Posteriormente, un segundo barco mercante proporcionó más suministros y asistencia. Pero esta vez fueron rechazados, según los griegos.

Por la noche, una lancha patrullera de la Guardia Costera llegó al barco y “confirmó la presencia de un gran número de migrantes en cubierta”. Está escrito en un comunicado de las autoridades griegas.. Pero rechazaron cualquier ayuda y dijeron que querían continuar en Italia. Sin embargo, según los expertos, las leyes internacionales en materia de salvamento marítimo habrían obligado a los griegos a intervenir en cualquier caso debido a las condiciones en las que navegaba el barco. Pero muchos testigos cuestionan el relato de las autoridades griegas.

El motor de la embarcación falló justo antes de las 23:00 (GMT) del 13 de junio y desde entonces la embarcación ha estado a la deriva. Los náufragos pidieron ayuda contactando a la red de voluntarios Alarmphone el 13 de junio temprano, diciendo que también habían contactado a “la policía”. La activista Nawal Sofi, que reside en Italia, dijo que los migrantes con los que estaba en contacto telefónico le dijeron que se habían acercado algunos barcos y repartieron botellas de agua.

“El 13 de junio de 2023, en horas de la madrugada, se me acercaron migrantes en una lancha cargada con 750 personas y me contaron su situación, después de cinco días de viaje se quedaron sin agua, el conductor de la lancha los dejó en mar y también había seis cadáveres en el barco. No sabían su paradero exacto, pero gracias a la ubicación instantánea del teléfono de Taria (teléfono satelital, ed.), pude obtener su ubicación exacta y se lo informé a las autoridades pertinentes”, escribe Sophie, compartiendo con Reconstrucción en Facebook.