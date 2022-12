Roma – París plantea “cuestiones no resueltas sobre los inmigrantes” – Europa

El “contrato con Italia” sobre el tema de la inmigración, en particular sobre la aplicación de la ley, “todavía no se ha resuelto”. Marcando la distancia – Mientras se desarrolla en Bruselas el Consejo de Interior con un capítulo expresamente dedicado a la delicada reforma del Tratado Dublín-París, en vísperas de la Cumbre de Alicante, que pone en la mesa de negociación a los nueve países UE-Mediterráneo. El Elíseo se remonta al choque con Roma que tuvo lugar en las primeras semanas del gobierno de Meloni: “Todavía no hemos visto ningún cambio en la posición de las autoridades italianas respecto a la implementación de la ley del estado del pabellón”, apunta una fuente del presidencia francesa. Es entonces uno de los capítulos más sensibles, y todavía abiertos, que la Unión Europea está discutiendo para llegar a una reforma de las reglas de entrada a Europa. En resumen, las chispas continúan en un arco a través de los Alpes. Palazzo Chigi niega, por ejemplo, la llegada de cualquier “invitación oficial” de la secretaría de Emmanuel Macron para reunirse con el primer ministro Giorgia Meloni, en contra de lo que afirma el Elíseo, que dice estar a la espera de “propuestas” sobre fechas para un viaje a París. , con el fin de calmar las tensiones sobre el tema Ocean Viking. “Imaginemos que ciertas invitaciones no se hacen en la prensa”, especifican fuentes del gobierno italiano. Todavía no hay reuniones al margen de la cumbre de Alicante, ya que la mesa será mucho más reducida que la del Consejo Europeo (prevista para el próximo jueves). Sin embargo, según diversas fuentes diplomáticas, las tensiones públicas no entran en los camerinos de Bruselas, donde se desarrollan las importantes negociaciones. Al igual que el Consejo de Asuntos Interiores. exactamente lo contrario. En la capital belga se avanza. Hoy hemos alcanzado una orientación política sobre el delicado equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad”, dice Ylva Johansson, comisaria europea de Interior. Y en la práctica, un “compromiso político sobre el principio que rige” el equilibrio entre la responsabilidad (para las operaciones de rescate) y solidaridad (en las deportaciones) y ahora “Le corresponderá a la presidencia sueca traducir este acuerdo en actos legislativos. Registros en países de primer desembarco y así limitar los movimientos secundarios de migrantes. El equilibrio, de hecho, no es fácil de encontrar y siempre está sujeta a derrumbes. Pero en este aspecto, Francia se está diluyendo. “Nos hemos centrado en una discusión franca – italiana mientras que, por otro lado, es obviamente una discusión mucho más amplia”, dijeron en el Elíseo, donde saludaron los avances con respecto al año pasado, en particular, con la reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE del 25 de noviembre, cuando “se entendió claramente que era un asunto europeo”. El trabajo continúa. Sin embargo, en todo esto, uno en Bruselas se celebra un hecho particular: la entrada de Croacia en Schengen, el ecosistema europeo que permite viajar sin Límites, tras la luz verde del ayuntamiento. Eso sí, según las promesas de la Comisión y de la presidencia rotatoria (República Checa), Schengen iba a crecer con tres miembros, llegando también Rumanía y Bulgaria, completando así el ‘cinturón’ de estrellas azules, uniéndose a Grecia. la frontera. Pero no: el veto de Austria (y los Países Bajos) ha vuelto a dejar fuera a Bucarest y Sofía, a pesar de que los dos países ahora tienen los requisitos previos necesarios para un ejecutivo de la UE. “Una elección incomprensible e injustificada”, comentó frustrado el ministro del Interior, Matteo Bentedosi, quien dijo que Rumanía y Bulgaria “harán una importante contribución al control de las fronteras orientales de la UE”. Pero como la decisión al respecto está en manos de los Estados miembros, la propuesta fue rechazada. “A pesar de las claras indicaciones, la presidencia estaba tratando frenéticamente de llegar a una decisión y eventualmente forzar una votación, lo cual es muy inusual en las circunstancias”, dijo una fuente diplomática. Ahora, quizás, la papa caliente aterrice en la mesa de los líderes en el Consejo Europeo para otra ronda de puntos de vista (Alemania, por ejemplo, estuvo a favor).