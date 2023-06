Estados Unidos e Irán hablan de energía nuclear

Reactor en el complejo nuclear de Arak, Irán (Organización de Energía Atómica de Irán vía AP, Archivo)

The New York Times afirma: Según varios funcionarios estadounidenses, los iraníes y los israelíes serán negociaciones informales entre los dos países.

en artículo publicado el miércoles, Los New York Times Habló sobre algunas negociaciones cautelosas que han comenzado entre Estados Unidos e Irán para llegar a un entendimiento informal sobre las actividades nucleares de Irán. El artículo se basa en entrevistas con funcionarios estadounidenses, iraníes e israelíes que pidieron no ser identificados. Las negociaciones, si se confirman, serían particularmente relevantes: desde el fracaso del histórico acuerdo nuclear de 2015, que fue descartado por el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en 2018, las relaciones entre los dos países han empeorado hasta el punto en que se están considerando. preocupante.

Según los funcionarios entrevistados, si se llega a un acuerdo informal, un acuerdo informal podría incluir que Irán acepte reducir sus reservas de combustible nuclear, cooperar más con las autoridades internacionales que deberían supervisar sus actividades nucleares, como la Agencia Internacional de Energía Atómica, y La liberación de algunos prisioneros estadounidenses actualmente recluidos en su suelo. Este último punto es uno del que no se sabe mucho, pero los funcionarios estadounidenses han estado escuchando desde Los New York Times Lo llamaron una “prioridad urgente”.

En cuanto a la reducción de las actividades nucleares de Irán, el acuerdo, que algunos funcionarios israelíes han descrito como “inminente”, estipula que Irán acepta no enriquecer su propio uranio (es decir, aumentar la cantidad de uranio-235 en total: un paso hacia la construcción atómica). armas) más del 60 por ciento. Esto está cerca, pero aún menos, del 90 por ciento necesario para construir un arma nuclear, que es la principal preocupación de los Estados Unidos.

Irán también aceptaría detener los ataques contra contratistas estadounidenses en Siria e Irak y vender misiles balísticos a Rusia, cuyo ejército podría usarlos en Ucrania como lo ha hecho en gran medida con los drones que Irán ha adquirido durante el último año y medio.

Las solicitudes de Irán serían principalmente de carácter económico: se habría pedido a Estados Unidos que permitiera al gobierno iraní acceder a miles de millones de dólares actualmente bloqueados por las sanciones impuestas en los últimos años, quizás aceptando algunas restricciones en su uso, para evitar endurecer las sanciones. ya en vigor y la introducción de otros nuevos.

Como se mencionó, las negociaciones que acaban de comenzar aún se encuentran en una etapa muy preliminar y aún está por verse si Estados Unidos e Irán podrán llegar a un acuerdo. Sin embargo, el acuerdo potencial parece, por así decirlo, ir en la dirección del acuerdo de 2015, que limitó severamente las actividades de Irán a cambio del alivio de las sanciones.

de acuerdo a Los New York Times , Las primeras conversaciones estaban programadas para esta primavera en Omán, un país de la Península Arábiga, y el posible acuerdo sería informal y no escrito. Algunos funcionarios iraníes lo llamaron un “alto el fuego político”, y la forma en que hablaron de ello es Los New York Times Que algunas de las otras fuentes entrevistadas parecían apuntar ante todo a calmar las tensiones entre las dos partes, crear un espacio para el diálogo y usar el tiempo para acordar de una manera más estructurada en el futuro. Y también porque un acuerdo formal requeriría la aprobación del Congreso, que en este momento, también debido a las tensiones internas en la política estadounidense, es particularmente hostil a Irán.

En los últimos años, y especialmente en el pasado, una serie de factores han contribuido al deterioro de las relaciones entre Irán y Estados Unidos: además del fracaso de las negociaciones nucleares, la acumulación de uranio enriquecido por parte de Irán, así como la guerra en Ucrania, donde Irán dejó en claro que apoya a Rusia, a la que vendió Armas, la brutal represión de las protestas antigubernamentales el otoño pasado.

Ha habido señales alentadoras de los gobiernos de ambos lados con respecto a la posibilidad de una reanudación cautelosa de las actividades diplomáticas.

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, la figura política y religiosa más importante del país, dijo inesperadamente el miércoles que podría aceptar un acuerdo con los países occidentales bajo ciertas condiciones, y que Irán debe mantener un cierto grado de cooperación con las autoridades internacionales que supervisan sus actividades nuclear. Por su parte, Estados Unidos la semana pasada autorizado El incumplimiento de las sanciones vigentes para permitir que Irak pague el equivalente a más de dos mil quinientos millones de euros en deuda energética con Irán, también en este caso con algunas restricciones en el uso de esos fondos (parece sobre todo para recursos alimentarios y atención médica para los ciudadanos iraníes).

Las actividades diplomáticas entre Irán y Estados Unidos se reanudaron cautelosamente a fines del año pasado con algunas reuniones diplomáticas. Las conversaciones en Amman en mayo pasado fueron dirigidas por Brett McGurk, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Medio Oriente y África del Norte, y una delegación iraní que incluía al viceministro de Relaciones Exteriores, Ali Bagheri Kani. Incluso antes de eso, el embajador de Estados Unidos en Irán, Robert Malley, organizó algunas reuniones con Amir Saeed Iravani, el representante del gobierno iraní en las Naciones Unidas. Estos también parecen ser signos alentadores: durante las negociaciones previas a la reanudación de los acuerdos de 2015, Irán no accedió a reunirse directamente con funcionarios estadounidenses.

continuar publicando