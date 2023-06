Putin es como Jerjes de Persia

El 14 de junio de 2023, el presidente ruso emitió un decreto sobre el Mar de Azov “el mar interior de la Federación Rusa”. Pero aún no había sido azotado, como cuenta Herodoto del emperador persa

“Después de que la noticia de la batalla de Maratón llegó al rey Darío, ya estaba muy enojado contra los atenienses por el ataque a Sardis, y cuanto más en serio tomaba el asunto, más prisa tenía por marchar contra Grecia… El sucesor designado de Jerjes, Darío, se disponía a partir. Pero sucedió que al año siguiente de estos hechos y tras la revuelta de Egipto, el propio Darío murió… (Jerjes a los nobles persas): Contra Grecia, para vengar a los atenienses … No descansaré hasta que haya conquistado e incendiado Atenas … (Así elogió Mardonio esta Empresa): Mi rey, ¿quién se opondrá a ti desafiándote militarmente, cuando mandes juntas la masa de los asiáticos y toda la flota? No creo que los griegos pudieran concebir tan grande audacia; pero aunque ahora me equivoque y éstos, por locura, hayan venido a combatirnos, sabrán que somos los más fuertes del mundo en la guerra… En verdad , durante cuatro años completos Jerjes preparó las tropas y lo que se requería, y al final del quinto año partió. Esta fue, con mucho, la operación militar gigantesca más grande que conocemos … Partiendo de Abydos en dirección a este tramo de costa, los fenicios construyeron puentes según órdenes con cuerdas de lino blanco, los egipcios con cuerdas de papiro. Hay siete cursos de Abydos a la costa opuesta. Y estando ya atado el brazo del mar, se levantó una fuerte tempestad, y cayó sobre toda aquella obra, y la desató. Jerjes, al enterarse de esto, se enojó con el Helesponto, dando orden de infligirle trescientos latigazos y ahogar algunos leños en el agua. Y también oí que envió tizones con ellos para sellar el Helesponto. Luego mandó pronunciar las siguientes palabras bárbaras e insolentes mientras lo azotaban: “Aqua Proterpha, tu amo te inflige este castigo, porque le has hecho daño sin recibir ninguna ofensa de él. El rey Jerjes te pasará si te guste o no, no hay quien te haga ofrendas, y esto Correcto: porque eres un río fangoso y salobre. El mar ha mandado castigarlo de esta manera, y ha decapitado a todos los que supervisaron la construcción del puente sobre el Helesponto”.

Esto fue dicho por Herodoto, luego por las Termópilas, luego por Salamina, 480 a.C.

El 14 de junio de 2023, Putin emitió un decreto sobre el Mar de Azov, “el mar interior de la Federación Rusa”. Aún no ha sido azotado.