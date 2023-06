Las armas atómicas de Putin están en Bielorrusia: “más poderosas que la bomba de Hiroshima”

Y Kiev está haciendo “progresos” en el campo de batalla, gracias al “coraje y compromiso” de sus fuerzas armadas, así como gracias al “apoyo de los aliados de la OTAN”. En vísperas de la reunión ministerial de la OTAN, el secretario general, Jens Stoltenberg, confirmó los nuevos pasos dados por Ucrania en su contraofensiva. Las fuerzas de Kiev dicen que han avanzado de 200 metros a 1,4 kilómetros en diferentes sectores del frente en los últimos tres días, despejando un área de unos 3 kilómetros cuadrados. Incluso si el viceministro de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, se mantuvo cauteloso, habló de un “éxito parcial” para el ejército de Kiev, que enfrenta “combates extremadamente feroces” y “superioridad aérea y de artillería del enemigo”.

Pero Stoltenberg también mira hacia el futuro del país ocupado y anuncia que la reunión ministerial discutirá “un paquete de apoyo de varios años con una financiación sustancial para garantizar que Ucrania pueda defenderse a largo plazo” porque “debemos asegurarnos de que, cuando esto termina la guerra, son de hecho acuerdos con Credibilidad para la seguridad de Ucrania. La OTAN también está siguiendo el desarrollo de la situación en Bielorrusia, donde llegaron las primeras armas nucleares rusas. “Recibimos misiles y bombas de Rusia – dice el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko – una bomba tres veces más poderosa que Hiroshima y Nagasaki”. Al detonar estas bombas, continúa el líder de Minsk, “alrededor de un millón de personas morirán instantáneamente. Dios no permita que se use esta arma”. Pero Stoltenberg advierte: “Le dejamos claro al presidente Putin que una guerra nuclear no se puede pelear ni ganar”. Los rusos saben que el uso de armas nucleares tácticas tendrá consecuencias nefastas”.

La pesadilla nuclear también se cierne sobre la central eléctrica de Zaporizhia, cuya propiedad puede haber estado en peligro por la destrucción de la represa de Nova Kakhovka. Pero la visita del director general de la agencia, Rafael Grossi, a la estación se retrasó por problemas de seguridad durante el vuelo. También se criticaron la fachada del acuerdo para exportar cereales a través del Mar Negro, explicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. “Ante la falta de reciprocidad y el deseo de Occidente de cumplir parte de los acuerdos relativos a Rusia”, advierte, “nuestra buena voluntad no puede ser ilimitada”. En cuanto a los objetivos de la invasión, Peskov aclaró que no se vislumbran cambios en la situación pero que “la operación especial está en marcha y continúa”. Por lo tanto, Moscú avanza y continúa atacando. Se registraron tres muertos en las incursiones rusas en Odessa, y tres víctimas en los ataques a Kramatorsk y Kostyantynivka en Donetsk, mientras que el número de muertos civiles en el bombardeo de Kryvyi Rih, ciudad natal de Zelensky, se elevó a 12. El asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolak denunció: “ Todos los misiles recientes lanzados por Rusia fueron producidos en la primavera de 2023. Y en general, sin excepción, encontramos componentes electrónicos de precisión de fabricación occidental que empresas privadas suministraron a Rusia a través de terceros países, saltándose las restricciones de las sanciones.