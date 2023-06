Estados Unidos está listo para despedirse de los aviones “asesinos de tanques”: por eso quieren retirarlos

Parece que el Congreso de los EE. UU. está listo para dar el paso fatídico: la retiradaRayo A-10El “Flying Pig” ha sido apreciado por las fuerzas terrestres desde la primera Guerra del Golfo. Uno de los aviones de combate con más años de servicio en la historia de la Fuerza Aérea de EE. UU. 52. Di adiós a esa vieja colmena de confianza, con un diseño que es tan único como parece AnticuadoLa muerte es tan dura que llevó a más de un ingeniero aeronáutico a inventar el cuento del abejorro, refiriéndose al A-10 como una persona: “No sabe volar, no lo sabe, pero vuela igual”. hacer también masacre de opositores A diferencia de las plataformas más nuevas, diríamos.

en Noticias de Defensauna publicación en profundidad de confianza escrito está claro que “la elección correcta“, porque “la A-10 ya no es apta para las necesidades geoestratégicas de Estados Unidos”. Sin embargo, sin excluir nada de analistas y expertos, hay quienes llevan tiempo repudiando esta decisión. tut kurt que tiene como objetivo deshacerse de esto excelente El avión bimotor de ataque a tierra de un solo asiento con patíbulo de ala recta volvió a entrar en servicio en 1977 con un arte arcaico de nariz de tiburón similar en los viejos destructores de tanques P-40 Wharwack.

desarrollado para presentar apoyo aéreo cercano A las fuerzas terrestres como “asesinos de tanques” – hoy en estrecha colaboración con Jtac – Controladores Conjuntos de Ataque Terminal, responsables de identificar e “iluminar” objetivos terrestres que esperan la llegada de la caballería aérea que los atacará con bombas guiadas por láser o ráfagas de cañón. Infame Gatling: Reconocido como “un contrapeso eficaz a la amenaza de los tanques soviéticos”, el A-10 demostró ser particularmente útil en la Guerra del Golfo, realizando 8100 incursiones y destruyendo más de mil tanques insurgentes iraquíes, solo para ser “llamado de vuelta” al servicio activo. y persistente apoyo a la infantería convencional y a las unidades de élite en la larguísima batalla contra el terrorismo Afganistán Y de nuevo en Irak.

Según un estudio publicado ya en 2016 por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, cuando la Fuerza Aérea de EE. UU. anunció por primera vez que quería retirar sus flota de A-10los líderes responsables de “cancelar” plataformas tan obsoletas siempre supieron que llegaría el día adecuado para retirarse Cerdo; Pero nunca contaron adecuadamente con el efecto de la enajenación, con el peligro de una decisión final -que parece haber llegado- y con libre de capacitancia Permanecerá en la Fuerza Aérea de EE.UU.

Pero ahora que las operaciones militares están en marcha Medio oriente Se acabó, y todos los nuevos adversarios teóricos están equipados con armas con capacidades similares a las de una potencia moderna como los Estados Unidos, y una plataforma de apoyo aéreo cercano para usar contra tanques y posiciones defensivas avanzadas Sin tripulación y equipados con sistemas antiaéreos obsoletos, como ametralladoras convertidas en vehículos utilitarios deportivos y, rara vez, lanzacohetes lanzados desde el hombro, no pudieron encontrar la misma fortuna y eficacia que han encontrado los terroristas islámicos.

Entre líneas, como siempre, el escenario está en el contraste entre potencias como la Federación Rusa (aunque ya probada por el conflicto ucraniano en sus capacidades teóricas en el campo de la guerra convencional, ed.) y la República Popular China en el conflicto futuro que podría surgir de los polos de triple partición del mundo.

“Necesitamos hacer el mejor uso de nuestro espacio limitado de hangar y ahorrar dólares. Para hacer esto, Tenemos que retirar la A-10Altos líderes militares en Washington explican. Con la idea de dar un nuevo espacio a plataformas de nueva generación comoF-35 relámpago II -que no tiene el blindaje del A-10, pero tiene capacidades de sigilo y un rendimiento ciertamente inigualable- y fondos “para el desarrollo y construcción de misiles de nueva generación y sistemas de defensa antimisiles”. Armas valiosas y efectivas, cree, para escenarios futuros que presten mucha atención a un área.Océanos Índico y Pacíficoya que las tensiones entre Taiwán, el Mar Meridional de China y la península de Corea amenazan con provocar conflictos y escalada.

Según algunos líderes del Pentágono, el cerdo aún podría “ir bien” si se vende a la Fuerza Aérea. aliados y socios que necesitan y pueden encontrar un uso óptimo de un avión de apoyo aéreo cercano válido. Y escribieron sobre el ejemplo “más obvio”. Noticias de DefensaSeráUcrania, que se prepara para lanzar un contraataque, tendrá que enfrentarse a tanques de la era soviética de la familia T-70 y fortificaciones improvisadas no muy diferentes a las de los talibanes. No sería una coincidencia, entonces, que una gran cantidad de A-10 estén participando en el ejercicio Air Defender 2023 en curso en Alemania.

Durante la reciente cumbre del G7, el presidente de EE. UU., Joe Biden, confirmó su apertura a la Fuerza Aérea de Ucrania, que será entrenada para utilizar cazas polivalentes. Halcones de combate F-16, Liga un gran paso hacia Kiev. Estos cazas, que se unirán a la flota de un número no especificado de MiG-29 y Sukhoi Su-27, podrían ser seguidos por la venta de los A-10, aunque puede tardar mucho en llegar, para que los viejos se unan a ellos. Su-25 Pie de rana: contrapartes que han sido asesinadas desde el comienzo del conflicto.

mismos líderesInteligencia ucraniana Habrían expresado su preferencia por compañías como el A-10, para ser utilizado contra objetivos que los rusos están desplegando y que aún son muy problemáticos en el frente. Las aeronaves que pueden despegar en pistas más cortas y transportar bombas y misiles cuando es necesario, a diferencia del F-16, requieren pistas más largas, y claramente no encuentran los mismos enemigos en el aire que al comienzo del conflicto.

Otros posibles beneficiarios del programa Programa de transferencia A-10 países africanos estarán dentro del alcance la costa Todavía está involucrado en la lucha contra los militantes de ISIS y Boko Haram, pronto sin socios occidentales, y algunos países latinoamericanos donde hay guerras contra los cárteles de la droga y las facciones paramilitares rebeldes. Al reemplazar aviones comoA-29 Súper Tucano Anteriormente considerado como un posible reemplazo del A-10 en el teatro de operaciones de Oriente Medio, utilizado por ejemplo en operaciones antiterroristas en África y Colombia.

Este modo de cerrar No es nuevo para el Pentágono, que desde la primera posguerra se ha utilizado para ayudar a aliados y socios proporcionando sus armas más válidas, aunque obsoletas, liberando sus arsenales para dar cabida a nuevos programas que le garantizan superioridad tecnológica y mejores defensa de los aliados al mismo tiempo que te sigue. Sin mirar el aspecto puramente económico.

