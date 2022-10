¿Qué hay de nuevo, Ilaria D’Amico? Episodio 1 termina mal – Libero Quotidiano

¿bueno o no? No en realidad no. Anoche, jueves 27 de octubre, fue la tarde de la primera aparición de Ellaria D´Amico En Rai 2 en el nuevo formato dedicado a la política y la actualidad, qué hay de nuevoCelebrada en una noche de intensa competencia: cara y espalda De paulo del dipio En la grilla 4e Campaña de limpieza De Corrado Formigli en La7. ¿resultado? Para el segundo gol de Viale Mazzini un fracaso dramático.

Una palabra para los números: la participación se ubicó en un exiguo 2,2%, más si tenemos en cuenta que fue el primer episodio, equivalente a 349 mil espectadores. qué hay de nuevo ha sido superado por cara y espalda: En Rete 4, Del Debbio logró un 7,2% de visualizaciones, lo que equivale a 1.031.000 espectadores. El enfrentamiento con Formigli también fue implacable: en La7, Campaña de limpieza Logró un 5,9% de audiencia, equivalente a 838 mil espectadores. Pero eso no es todo: Rai 2 y D’Amico también están superados nueveDónde se transmitió Simplemente divertido – Programa de comediaque aporta un 2,8% y 506.000 espectadores estelares, que son números bastante respetables para Nove.

En resumen, lo que parece La maldición de Rai 2Por el momento, no parece detenerse. De hecho, en los últimos años, varias formas y conversaciones no han dado los resultados deseados: pensar en CronosY el pueblo soberanoY el segunda linea Y el años veinte del siglo pasado, todos formatos que, a pesar de la calidad, luchaban por llegar al 2 por ciento. vamos a ver si qué hay de nuevo Podrá volver a la normalidad. El objetivo es ambicioso: de hecho, según la opinión, quiere proponer un enfrentamiento sin enfrentamiento, sin interferir con voces y chispas. Incluso si las chispas, a menudo y de buena gana, se traducen en puntos de compromiso…