Punto en fibras engañosas, esta es la razón

El anuncio fue retirado pero persisten las controversias. La Ilíada espera las razones del jurado que aceptó las peticiones de uno de los contendientes.

Tal momento para la Ilíada, a pesar del gran éxito de sus promociones y estrategias comerciales. Por último, pero no menos importante, la exitosa adquisición de Vodafone Italia.

De hecho, en los últimos días, los expertos han señalado que el operador francés ocupa el cuarto lugar de todos los tiempos entre los más grandes, tanto en términos de servicio como de estándares. Mientras que Vodafone fue la mejor compañía por cuarto año consecutivo. Una indicación no solo del rendimiento, sino también de cuánto ha mejorado realmente el rendimiento en el último año. en este sentido, Empresas históricas Tienen la ventaja de la longevidad y la adaptación fisiológica a los tiempos. Además de una buena estrategia de marketing, la Ilíada también incluye una nueva susceptibilidad a las ofertas que ya no están sujetas a la aceptación. Básicamente, el operador corrigió su principal defecto.

Podría haber sido cuestión de tiempo antes del último ascenso. Lo cierto es que la mayoría de los usuarios han desarrollado algún tipo de fidelización con las grandes empresas que, quizás, pueda superarse si finalmente se produce el casamiento con Vodafone. En un ambiente todavía febril, entre desarrollo y marketingSin embargo, la Ilíada sufre un desliz inesperado. Por cierto, directamente en frente de la promoción de sus servicios. El jurado intervino y respondió a la solicitud de un competidor sobre la publicidad de fibra.

La Ilíada está en el objetivo de Kodakun para mostrar: ¿Qué está pasando?

La Ilíada suspende al jurado: Porque el anuncio fue declarado engañoso

Según la autoridad, el anuncio de fibra de la Ilíada es engañoso. Se desconocen los motivos de este momento, aunque parece ser quien hizo la solicitud. Será WindTre, que fue identificado como “nuestro competidor” por la empresa francesa en el comunicado oficial que dio a conocer la noticia. El anuncio fue retirado después de la pronunciación. Sin embargo, a la espera de las razones, Este es claramente otro paso Un bilateral sobre las fibras que, entre los dos gigantes, no se da desde hace un día. En el otoño, por ejemplo, fue la Ilíada quien proporcionó un ejemplo de un truco publicitario para un competidor, quitando la mancha.

Vodafone (otra vez) le gana a la Ilíada: Para los expertos, la navegación es lo mejor

Por su parte, la “Ilíada” se limitó a declararse asombrada ante la intervención del jurado, si éste no hubiera respetado el deber de comunicar las características del espectáculo. La transparencia no parece ser suficiente para protegernos del acoso. En la motivación se expresará el motivo que motivó no tanto la solicitud como la decisión. Aunque solo sea porque el anuncio en cuestión es de corta duración y solo unas pocas palabras. pero al final, En realidad, puede haber un elemento controvertido. que causó el alboroto. De hecho, se habla de un total de 5 Gbit/s a 15,99 euros al mes para siempre pero solo para clientes. Ese punto podría ser de 5 Gbit/s. Incluso Adiconsum, hace unos días, pidió aclaraciones porque la declaración de Iliad se consideró incomprensible o, en todo caso, incomprensible para el consumidor, y además incomparable con lo que sugerían los competidores. veremos.