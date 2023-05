¿Mil millones para Nápoles? Rechacé 2.5 para el grupo. Osimhen de distancia? No, nunca.” – Corriere.it

• ¿Un equipo ganador sin deudas? Lo haces como si estuvieras haciendo una película sin deudas”. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli Campione d’Italia, no separó el cine del fútbol. Sus pasiones. Fue entrevistado por Bruno Vespa para Ccinco minutos Revela que rechazó 2.500 millones para todo el grupo Vilmaoro, y no solo 1.000 millones para el Napoli como ya se le conocía en los círculos futbolísticos. Evidentemente, las emociones no venden: «Es verdad -respondió a Vespa- me ofrecieron 1.000 millones por el Napoli pero lo rechacé. Y de hecho me ofrecieron 2,5 por mi colección. Y los rechacé también».