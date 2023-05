The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: Anunciando una nueva presentación de tres horas

Cada vez hay menos acceso La leyenda de zelda lágrimas reino Y Nintendo está lista para celebrar el lanzamiento del juego. En concreto, decidió hacer una retransmisión en directo de la serie. La casa del árbol de Nintendo en vivo. El horario es un poco incómodo para nosotros los italianos, dado que está programado 03:45que finaliza a las 06:45 del 12 de mayo, pero es posible recuperarlo en respuesta.

La retransmisión en directo se dividirá en cuatro diapositivas, según lo revelado a través de Twitter por Nintendo of America. El vídeo permitirá ver la jugabilidad de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, aunque no está claro qué veremos en detalle. Parece poco probable que Nintendo quiera mostrar el comienzo del juego o los componentes de la trama antes del lanzamiento.

Puede ser una pura presentación nueva. Jugar que muestra, en una zona del mundo abierto, las diversas posibilidades que ofrecen las nuevas habilidades de Link en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, como crear armas y combinar objetos para crear medios de viaje.

Inmediatamente después de este directo, nintendo Continuará mostrando otro contenido en vivo no especificado con una cuenta regresiva para el lanzamiento del juego. Si tienes tiempo un viernes por la mañana, levántate y sintoniza la publicación en vivo dedicada a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

eso debería ser posible Sigue la transmisión en vivo desde el sitio web oficial de Nintendopero suponemos que también aparecerá en el canal de YouTube.