Qué es y por qué podría suponer una amenaza para Europa

Suena loco y en cambio parece ser una amenaza real: estación orbital (ISS) como una especie de arma Rusia.







No bastaron las zonas marítimas o los enfrentamientos terrestres, ni el cielo basta: hoy el conflicto avanza espacio exterior Y poner en peligro la vida de los astronautas. Por ahora, es solo una cuestión de propaganda, pero quienes orbitan en el espacio, ya sean europeos, rusos o estadounidenses, deben estar atentos a las últimas amenazas. Dmitri Rogozindirectora Roscosmos.







Tras la retahíla de sorpresas que Putin ha reservado estos días para el resto del mundo, parecía que no podía haber vicisitudes tan vertiginosas. Pero esta vez las amenazas también afectan al espacio.

¿Qué es la Estación Espacial Internacional?

La Estación Espacial Internacional (ISS) está en órbita para dedicarse a la investigación científica. Proporciona la gestión de esta regla para Cooperación de diferentes países. Incluidos Estados Unidos y Rusia: los estadounidenses garantizan energía a toda la estructura, mientras que los rusos aportan el empuje necesario para mantenerla en altura.

Tiene aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol, ​​lo que lo convierte en el edificio más grande jamás construido por el hombre en el espacio. a ella Talla 100 metros de largo y 80 metros de ancho. ¿Peso? 455 toneladas.







La colaboración entre Estados Unidos, Europa, Japón, Rusia y Canadá también es uno de los pilares del futuro de la exploración espacial, con programas ambiciosos como la estación espacial Gateway dedicada a orbitar la luna y construir una base en la luna. Tierra.







Todo, al menos allí, sigue transcurriendo tranquilamente y en cooperación pacífica, pero las condiciones del terreno parecen influir mucho más allá de los límites considerados hasta ahora.

Porque matar a la ISS sería un problema serio

“La Estación Espacial Internacional podría estar ubicada en los Estados Unidos, Europa o algún otro país. Pero no sobre Rusia. ¿Estás listo?”

A través de una serie de tuits, así responde el jefe de la Agencia Espacial Rusa (Roscosmos), Dmitri Rogozinsanciones impuestas por los Estados Unidos.







Pero esto no es broma, y ​​la amenaza de suspender el funcionamiento de la Estación Espacial Internacional es un asunto serio que podría afectar a Estados Unidos o Europa con nefastas consecuencias. ¿porque? Podemos responder a esta pregunta analizando El trabajo de la Estación Espacial Internacional.







Entonces entendimos que la Estación Espacial Internacional es un vehículo en órbita y por eso a menudo corre el riesgo de chocar con varios obstáculos como los desechos espaciales. Para evitar daños se utilizan los motores de los transbordadores de carga rusos, The Progress, que atracan en el laboratorio orbital: la Estación Espacial Internacional se mueve y sigue funcionando sin ningún daño.







Pero, ¿cómo puede continuar esta tecnología y eficiencia si las relaciones entre Estados Unidos y Rusia colapsan?

allí La corrección de la órbita de la Estación Espacial Internacional fallará Si los rusos ya no pueden garantizar el mantenimiento a la altura. No hace falta decir que esto no es solo un problema para la estación espacial y sus astronautas. Sin mantener la órbita, la Estación Espacial Internacional corre el riesgo de caer y la amenaza rusa consiste precisamente en: intimidar a los oponentes amenazando con caer sobre el propio Estados Unidos o sobre Europa.

La respuesta de la NASA: no hay peligro para la estación espacial

en anuncio El portavoz de la NASA Joshua Finchreportado por el sitio espacio.comestá leyendo:



"La NASA continúa trabajando con todos sus socios internacionales, incluida la agencia espacial rusa Roscosmos, para garantizar la seguridad de las operaciones en la estación espacial".





Sara. Pero hasta ahora, las garantías de los países para disipar las preocupaciones planteadas por Putin y Rusia han resultado ineficaces.