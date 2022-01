Sony retira tarjetas de prepago en el Reino Unido; ¿Te estás preparando para integrarlo con PS Plus? – Multijugador.it

GamesBeat y Jeff Grubb informaron que las cadenas de tiendas del Reino Unido recibieron el pedido de Sony Devolución de tarjetas prepagas de PS Now, a partir de finales de enero de 2022. ¿Podría ser esta la primera señal de la fusión del servicio con PS Plus?

Grubb también informa un mensaje de archivo juego katina: “Las tiendas tienen hasta el final del miércoles 19 de enero para eliminar todas las tarjetas POS y ESD de todas las áreas de cara al cliente y actualizar sus lugares digitales de acuerdo con la próxima actualización comercial de esta semana…”



D logo de playstation ahora

Esto está relacionado, según Grubb también, con un informe reciente de Bloomberg, que afirma que Sony planea Combina PS Now con PS Plus: La idea es ofrecer todos los servicios bajo un solo tipo de suscripción, divididos en niveles. Eliminar las tarjetas de PlayStation Now será un primer paso obligatorio.

Está claro en este momento que este es solo uno especulaciónPero algo está pasando claramente. PlayStation no respondió a la solicitud de comentarios de GamesBeat. No quedaba más que esperar nueva información, posiblemente oficial, para entender exactamente lo que estaba pasando.