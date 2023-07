¡Puede Yaman creerlo, su ex novia está de vuelta en Italia!

Demet Ozdemir regresa a Italia de sorpresa y Kan Yaman no lo puede creer, ya que la verá en los próximos meses.

En el jabón turco soñadores Se convirtió en uno de los más queridos por el público europeo, y todos se preguntaban si existía una alquimia especial entre ellos. Yemen puede Y Demet Özdemir Fue el resultado de un amor loco incluso fuera del grupo. Los dos actores siempre han evitado cuidadosamente describir su relación, aunque los medios turcos los han llevado a situaciones ambiguas más de una vez en ese momento. Ahora, años después, Demet regresa a Italia Y no puedo creerlo.

Demet Ozdemir aterriza en Canal 5

Hermosa, talentosa y muy amable. Demet Özdemir Es una de las actrices turcas más queridas del mundo. Su éxito se debe en gran parte al jabón Erkenci Kus (soñadores) en el que se ve el papel de Sanem Aydın lado a lado Yemen puede. Mientras Demet interpreta a una joven llena de sueños y romance, Can interpreta a The Dark y Gruff Can Divit, el director de una innovadora agencia de publicidad, que se encontrará cuestionando toda su vida por el amor de Sanem. allá jabón Fue un gran éxito de público en Turquía y luego en Europa, especialmente en Italia donde fue muy popular en Canale 5, donde los dos protagonistas se ven obligados a explicar el carácter extraordinario de la alquimia: todo el mundo está seguro de que Entre Demet Fue Amor.

El actor turco dejó en claro que no tiene nada más que un gran cariño y aprecio por su colega, pero los medios no abandonaron ni un momento la idea de que hay más entre ellos, incluso asumiendo La boda se cancela en el último minuto. Minutos debido a las posibles traiciones de Yemen. En definitiva, aunque parezca improbable que no existiera ni siquiera una mínima admiración por el grupo, en la actualidad es imposible atribuírsela. Sobre Can y Demet, como ambos negaron rotundamente. Pero, ¿qué pasará ahora que Ozdemir está a punto de regresar a Italia?

¿Puede Yaman conocer a Demet Ozdemir?

Después de una larga ausencia Demet Ozdemir está a punto de regresar a Italia Con jabón Mi Hogar Mi Destino. Basada en una historia real, la nueva serie de televisión turca se centra en Zeynep, una niña de origen humilde que es adoptada por una familia adinerada y descubre la verdad sobre su infancia a un paso de un matrimonio de conveniencia arreglado por sus padres adoptivos.

LEE TAMBIÉN >>> LUCA VEZIL VIENE CON NUEVA NOVIA: ¡Es una antigua molestia tanto para hombres como para mujeres!

Finalmente, los fanáticos podrán volver a enamorarse del personaje que interpretas. disminuir quien siempre es capaz de dar una gran profundidad a sus actuaciones. Pero la transmisión de la serie también podría determinar el regreso de la actriz a Italia, posiblemente como invitada en Verissimo, y lo que hará a continuación. Yemen puede ¿Cuándo sabe que puede conocerla? Relación o no, quién sabe si el actor turco intentará saludar a su antiguo colega que, mientras tanto, se muestra cada vez más distante. Esposo de Oguzan Koc.