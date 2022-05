Principales problemas de desarrollo, informes de fugas – Nerd4.life

campo de estrellas Posee grandes problemas con el Desarrollo: Un filtrador en el que confía Timur, experto en investigación en currículum e información, informa que el juego ha pasado por un auténtico “infierno de desarrollo”.

Quizás esta sea la razón por la que Starfield se ha pospuesto: la descripción de ‘Garganta Profunda’ es una Situación realmente complicada que se relacionan principalmente con los aspectos técnicos del experimento y no encajan con las ambiciones del proyecto.

El vuelo no funcionó correctamente durante la prueba, y Motor de creación 2 No es más que un eslogan de marketing: es simplemente el motor de construcción con algunas unidades gráficas modificadas y un par de características nuevas, pero no una reconstrucción o revisión real del motor”, dijo el filtrador.

“Esto se hará evidente una vez que el juego esté disponible y los diseñadores lo rompan. Hacemos juegos, no herramientas de desarrollo”, dijo Todd Howard internamente, pero las herramientas están desactualizadas y los desarrolladores tienen cajas llenas de ellas. juegos malos. ”

‘Desde el lanzamiento consecuencias 76Bethesda Game Studios Austin no ha trabajado en ningún juego nuevo. Tenían la mayor cantidad de equipos en este título y actualizaciones. Antes de la adquisición de Microsoft por parte de Microsoft, Bethesda tenía como objetivo lanzar juegos en todas las plataformas principales, pero Xbox estaba presionando por la exclusividad”.

“Todos los títulos eran tanto para Xbox como para PlayStation, y eliminar este último les ahorró muchos problemas a los desarrolladores”.