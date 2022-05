PlayStation Store, las mejores ofertas en juegos de PS5 y PS4 con Remasterizaciones y Retro

Scott Pilgrim contra el mundo: Edición del juego completo



Scott Pilgrim Against the World: The Complete Edition del juego, nuestro personaje lucha contra dos oponentes

Más de diez años después del lanzamiento del enlace original en PS3 y Xbox 360, Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition (PS4, 4,94 € en lugar de 14,99) por muy poco dinero gracias a la promo Remastering & Retro, por lo que no aprovecharla sería un delito. Inspirado en la famosa historieta escrita por Brian Lee O’MalleyTodavía hay mucho que decir en Tribute Games.

ella es tan linda gráficos de arte de píxeles Que integra el estilo de juego de 16 bits, desde un chiptune bandas sonoras Este juego es realmente adictivo y sorprendentemente duro, se puede jugar solo o en modo cooperativo en línea para disfrutar al máximo: para obtener más información, consulta nuestra reseña de Scott Pilgrim vs. El mundo: la edición completa del juego.