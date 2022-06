Sonic Frontiers, experimentador – Nerd4.life

Los experimentados Sonic Frontiers nos hacen entender que esa sensación de que algo no salió según lo planeado no estaba muy lejos.

OK sierra, hay algo mal. Antes de escapar por la escalera de incendios más cercana, tienes una última oportunidad: posponer el juego nuevamente. Puedes hacerlo y, en nuestra opinión, realmente vale la pena. despues, despues Prueba Sonic FrontiersQueremos jugar la carta de la fidelidad porque así actuamos los verdaderos amigos y yo, aunque no lo sepas, lo soy. Siempre he preferido a Sonic sobre Mario, si no fuera por la jugabilidad de su actitud que me llevó cuando era niño a los brazos de Megadrive, Game Gear y Dreamcast. Los cielos azules de tus juegos siguen siendo una euforia constante para mí, al igual que la extraordinaria banda sonora. Incluso tengo el coraje de caminar por Roma con una fina camiseta antigua con Sega escrito en ella, y para un italiano es un signo inequívoco de dedicación y coraje, dado el arriesgado doble sentido…

Querido amigo, te escribo

Sonic Frontiers: Sí, así es, parece vacío, pero el mundo del juego esconde muchas sorpresas interesantes Si saliera en este estado, Sonic Frontiers crearía más problemas que cualquier otra cosa, además de eso, perdería una oportunidad posiblemente única en la vida, tirando el aire.pico de popularidad El personaje ganó con las dos últimas películas recientes, y queremos recordar, por ahora, los largometrajes dedicados a los videojuegos que más ganancias han cosechado en la historia. Sonic The Hedgehog 2 con Jim Carrey como Robotnik rompe récords anteriores, poniendo al detective Pikachu en una esquina. Ante estos números, obviamente sería una locura llegar a las tiendas con Sonic Frontiers. durante la construcciónatascado en una resolución extremadamente baja, siendo abusado por un marco flácido, amenazado por partes del mundo que aparecen y desaparecen con el efecto de molestas ventanas emergentes. READ Banjo-Kazooie está disponible esta semana para suscriptores - Nerd4.life En este punto, ni siquiera nos sentimos juzgados. TocarSí, probablemente sería interesante incluso si el mundo está abierto, parece que has elegido la fórmula menos estimulante y más estereotipada. Pero hay algunas buenas ideas: algunos acertijos encontrados no están mal, no está mal dibujar líneas cinéticas dando vueltas alrededor de los enemigos para confundirlos y debilitarlos antes del último ataque, la batalla con este gran jefe tampoco estuvo mal. Corre a toda velocidad, esquiva las puertas rojas y desvíate de las azules para llegar a la cima lo más rápido posible ya que sus puntos débiles están ocultos. También hay otros elementos interesantes, pero no podemos hablar de ellos porque la estrategia de marketing adoptada por Sonic Frontiers decidió mantener ocultos algunos detalles del juego por unos días más.

Detalles innecesarios

Sonic Frontiers: la fórmula de Sonic aún no ha demostrado que pueda funcionar en 3D Otro problema: el personal que nos acompañó a lo largo de la demostración no estaba lo suficientemente educado y no nos dijo ni señaló las cosas más importantes, dejándonos a merced de ayuda en pantalla inexacta, si no contradictoria. los juegos mundo Sin embargo, tiene sentido y no sería un barebone si el motor gráfico fuera capaz de mantener chipsets y plataformas en la pantalla que, en cambio, aparecen y desaparecen a unos pocos metros de la nariz de la cámara. El mismo Sonic no es del todo convincente, especialmente en la pelea que en la demo se hace principalmente con una serie de patadas bastante torpes y patadas voladoras, y detalles inútiles como la tela de los guantes… ¿algodón? ¿Por qué diablos los guantes sónicos están hechos de algodón?

Frontera histórica

Sonic Frontiers: ¿Estás listo para correr a una velocidad vertiginosa en cualquier dirección? Hoy en día, Sonic Frontiers también sufre de comandos imprecisos, cámaras danzantes, pero estas características ahora son la norma en las clases de Sonic 3D, tanto que podemos postergarlas fácilmente, aceptándolas como Frontera histórica, si algo vale la pena vivir. Correr a una velocidad de vértigo por las verdes colinas de este mundo abierto no estaría nada mal, carajo si quisiéramos hacerlo sin todos los problemas de los que hemos hablado hasta ahora, y tal vez incluso escuchar algunas canciones famosas de la banda sonora clásica. En la demostración presentada en Summer Game Fest, ni siquiera se incluyó la música, sino solo algunos efectos de sonido. Y creo que este juego debería haber sido lanzado el año pasado… READ El nuevo reabastecimiento solo llega a las tiendas GameStop. Aquí le mostramos cómo contactarlo cuando esté disponible

Sonic Frontiers necesita más tiempo, más tiempo para no convertirse en una terrible y desesperada oportunidad perdida. Hay buenas ideas, pero en este momento es realmente difícil distinguirlas de la gran cantidad de problemas e imprecisiones. Afortunadamente, Sega ha tenido cuidado de no anunciar una nueva fecha de lanzamiento, incluso si es un error que podría cometer en las próximas semanas. En este caso, no hay necesidad de apresurarse, solo amor y devoción por un proyecto que aún se puede salvar, ya que Sonic puede salvarse de un tonto que puede tener efectos más desastrosos que en el juego 3D de 2006 o Ugly Sonic.