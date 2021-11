¿Cuándo se anunciará y las predicciones? – Nerd4.life

Direcciones PlayStation Plus diciembre de 2021 Pronto, respondamos la pregunta habitual para este período, que es Cuando sera anunciado I Juegos gratis para PS4 y PS5 El mes que viene, ¿a los suscriptores del servicio de Sony?

Siempre es difícil tener una certeza absoluta sobre este tema, teniendo en cuenta que Sony también nos ha acostumbrado a algunas opciones sorprendentes que nos molestaron un poco. hábitos normativos para la iniciativa en cuestión, pero en este caso parece que se anuncia “fuera de la caja”.



PS Plus en diciembre de 2021 debería estar pronto ahora

Por lo general, de hecho, los nuevos juegos de PS Plus se anuncian el último miércoles del mes anterior, que será hoy 24 de noviembre de 2021. Sin embargo, ciertamente estamos lejos del período estándar y Sony lo ha demostrado anteriormente y en estos casos prefiere pasar a la semana que viene.

Por lo tanto, los juegos gratuitos para PS5 y PS4 deben anunciarse a los suscriptores de PlayStation Plus Miércoles 1 de diciembre de 2021, la próxima semana. Esto también se evidencia por el hecho de que los juegos actuales de PS Plus en noviembre de 2021 estarán disponibles hasta el 6 de diciembre de 2021, que regresa con el lanzamiento de nuevos juegos el martes siguiente a la semana del anuncio, que es el 7 de diciembre de 2021.

con respecto a Previsión Sobre los juegos que podrían estar disponibles en diciembre, todo lo que tenemos son rumores que no tienen una base sólida en este resumen. Al contrario de lo que sucedió anteriormente, aún no ha habido grandes filtraciones sobre las próximas novedades, pero es probable que los juegos gratuitos de PS VR no se incluyan en la misma cantidad que los vistos en el mes actual (6 juegos), considerando que estos serán disponible hasta enero.

Hay un filtro que parece bastante fiable: según algunos, Cuerpos celestiales Puede ser parte del estado. Es un juego de rompecabezas independiente con una configuración espacial interesante, pero el hecho de que salió el 7 de diciembre sugiere que se puede convertir directamente en Plus.

Por lo demás, hay quienes hablan de Mortal Shell, WWE 2K20 o incluso Gran Turismo Sport como posibles candidatos, por correspondencia con anuncios y novedades en la respectiva serie o por otros motivos, pero en realidad esto es solo especulación por el momento. .

Finalmente, recordamos que los juegos gratuitos de PS Plus para noviembre de 2021 aún están disponibles: