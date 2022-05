Algunos juegos de PS1 y PSP tendrán multijugador en línea, precios y detalles adicionales – Nerd4.life

Con el lanzamiento de nuevos dispositivos inminente ahora Suscripciones a PlayStation Plus Extra y Premium En Asia, algunos de los Juegos de PS1 y PSP Los cuales se incluirán en el catálogo de niveles más caros, revelando así nuevos detalles sobre funciones y complementos para PS4 y PS5. Parece que también hay un archivo. multijugador en líneaalgo similar al clásico de Nintendo Switch Online.

Como se informó en las redes sociales, algunos juegos de PS1 y PSP se han agregado a la PlayStation Store asiática, como Worms World Party (PS1) y Worms Armageddon (PS1), también. Oddworld: Abe’s Oddysee (PS1) y Ridge Racer 2 (PSP) que no estaba en la lista conjunta de Sony la semana pasada. Los precios de compra, en caso de que no quieras suscribirte a PS Plus Premium, oscilan entre los 4 y los 9 euros.

Como Sony confirmó anteriormente, algunos títulos clásicos contarán con adiciones, como guardado rápido y una nueva interfaz. Sin embargo, el caso de Worms: World Party es particularmente interesante ya que parece incluir, entre los diversos complementos, también la capacidad de Juega multijugador en línea, una característica adicional que Sony aún no ha comentado y que esperamos se extienda a otros clásicos también. La descripción de PlayStation Store en realidad dice:

“Accede al maravilloso “Wormpot” que te ofrece más de 1000 modos de juego diferentes. ¡Todos los modos están disponibles sin conexión, en línea o una combinación de ambos!”



Algunos clásicos de la era PS1

con respecto a Otras características adicionalesdependiendo del juego, será posible realizar un guardado rápido en cualquier momento y rebobinar el tiempo, hay varios filtros (predeterminado, Retro Clásico y Moderno), guardado en la nube, así como la posibilidad de elegir si jugar con el relación 1:1 original, 4:3, 16:9 o “widespread” (que publica la imagen en modo pantalla completa, con todos los pros y contras del caso).

También te recordamos que algunos juegos de PS1 y PSP pueden tener marcos y resoluciones más altos, compatibilidad con trofeos (como en el caso de Syphon Filther) y más.

Finalmente, si compró un juego clásico en el pasado, puede canjearlo gratis en PS4 y PS5 cuando sea compatible con versiones anteriores, incluso sin una suscripción a PlayStation Plus.

¿Qué opinas, te interesan los complementos para juegos de PS1 y PSP en PS5 y PS4? Y si es así, ¿te suscribirás específicamente a PS Plus Premium para jugarlo o lo comprarás por separado? Háganos saber en los comentarios.